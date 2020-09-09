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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 9 » 09:46:00

«Полесье» будет играть матчи в Киеве, пока центральный стадион Житомира на реконструкции

Сегодня, 09:52:17 837 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Полесье» будет играть матчи в Киеве, пока центральный стадион Житомира на реконструкции

 Житомирское "Полесье" свои домашние матчи в Первой лиге пока будет проводить в столице. Стало известно, что матч 2 тура против ровенского "Вереса" состоится на стадионе им. Банникова.

Об этом ФК "Полесье" сообщил на Facebook-странице.

"С народным клубом "Верес" Ровно сыграем на УТК им. Банникова. Матч состоится без зрителей", - говорится в сообщении.

Матч пройдет 12 сентября, начало в 16:00. На Youtube будет организована онлайн трансляция.

Как сообщал "Журнал Житомира", "Полесье" не может играть матчи в Житомире, так как "Спартак Арена" не соответствует требованиям Первой лиги, а центральный стадион до сих пор на реконструкции.

Тэги: футбол, Первая лига, ФК Полесье
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:59:52, Сегодня [Материал]
+4

Какие вы крысаки конченные! С тринадцатого года отмывают бабло на стадионах.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 11:35:16, Сегодня [Материал]
+6

Таке враження що там 3 чоловіка 200 тисячний стадіон будують...
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:55:04, Сегодня [Материал]
+4

то есть всегда в киеве ?))
GeraP
4 Павел Николаевич (GeraP)   • 12:00:35, Сегодня [Материал]
+1

Полесье (Бездомск) на протяжении многих лет.
Marine
5 Руслана (Marine)   • 12:26:51, Сегодня [Материал]
+2

Гундыча спросите почему стадион до сих пор не готов.
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 12:46:03, Сегодня [Материал]
+5

здається, вже можна і в Бунечка запитати. http://zhzh.info/news/2019-08-23-40641
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:47:06, Сегодня [Материал]
-2

На 5. Не только Гундича надо спросить. а и Кизин. Машковский, Гундич. Бунечко. А воз и ныне там. потратили триста милионов и неизвесно где эти деньги. землю распродали глубина 2,5 метра длинна 106 на 68. Вот ее распродали. кстати стадион был в таком виде как сейчас в 2014 году.. после 14 года триста лямов. Самое большое разворовывание произошло во время правления губернатор Гундич.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:48:59, Сегодня [Материал]
-1

Футбол создан радовать глаз болельщику. До Киева далеко.
bda
9 ДДД (bda)   • 18:51:13, Сегодня [Материал]
0

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