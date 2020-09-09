«Полесье» будет играть матчи в Киеве, пока центральный стадион Житомира на реконструкции

Житомирское "Полесье" свои домашние матчи в Первой лиге пока будет проводить в столице. Стало известно, что матч 2 тура против ровенского "Вереса" состоится на стадионе им. Банникова.
Об этом ФК "Полесье" сообщил на Facebook-странице
.
"С народным клубом "Верес" Ровно сыграем на УТК им. Банникова. Матч состоится без зрителей"
, - говорится в сообщении.
Матч пройдет 12 сентября, начало в 16:00. На Youtube
будет организована онлайн трансляция.
Как сообщал "Журнал Житомира
", "Полесье" не может играть матчи в Житомире, так как "Спартак Арена" не соответствует требованиям Первой лиги, а центральный стадион до сих пор на реконструкции
.