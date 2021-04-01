С ноября без побед: житомирское «Полесье» привезло из Прикарпатья ничью

Житомирский ФК "Полесье" в последний раз выигрывал в Первой лиге еще 15 ноября 2020 года. 3 очка житомирянам не удалось взять и в Ивано-Франковске, где состоялся матч с местным ФК "Прикарпатье".
Как пишет SportArena, с первых минут боевитые хозяева принялись давить на редуты "Полесья". Уже на третьей минуте настоящее испытание на прочность пережил вратарь житомирян, некогда – перспективнейший вратарь дубля Динамо Маханьков. Он не с первой попытки справился с ударом Геныка с линии штрафной, зато успел ногой выбить мяч, который были добивать другие хозяйские игроки. Можно смело сказать, что страж ворот гостей снял мяч с ноги у форварда Барчука.
На 20 минуте издали плотно пробил Борисевич – снова Маханьков не стал фиксировать мяч после сильнейшего удара. Позже универсал хозяев очень хорошо проверил житомирского вратаря и со штрафного. А что же "Полесье"? Большинство стандартов – мимо кассы. Из игры можно вспомнить, как Даудов остроумно подключил на углу вратарской Галенко, но форварду неудобно было бить рабочей ногой, он решил прострелить – и отправил мяч туда, куда даже не бежал никто из одноклубников. Еще раз крутил метров из 20-ти по диагонали опытнейший Грицук – но не докрутил в дальний угол.
То, что "Прикарпатье" постарается обязательно использовать концовку первого тайма, было очевидно. И вот на 36 минуте Семотюк отработал мяч для Барчука и тот ударом в дальний угол забил – рефери взятие ворот не засчитал. Видимо, по причине офсайда у Волошиновича, который набегал навстречу мячу. Что не вышло в этом моменте – вышло уже через несколько минут. Сработала опять эта же связочка. В ходе быстрой атаки через левый фланг на острие оказался Барчук, но его удар пришелся в соперников. Зато первым на подборе был Волошинович, который и пробил в дальний угол – 1:0.
Второй тайм "Прикарпатье" начало с очень перспективного штрафного – Маханьков потащил точный удар Барчука. А вот "Полесье" не всегда поспевало за перемещениями соперников. Когда Гавриленко прилично цепанул, кажется, Семотюка, рефери Когут удалил его с поля. Сразу вспомнился матч первого круга между соперниками на столичном стадионе имени Банникова – когда начинало 22 игрока, а заканчивало 19…
Казалось, вести в счете в большинстве – это большая заявка на победу. Но скользкий счет "Прикарпатье" не смогло ни закрепить, ни удержать. После передачи Галенкова с правого фланга бил Терехов. Его удар голкипер потащил, однако на добивание успевал Островский и с близкого расстояния сравнял цифры на табло – 1:1.
Этот эпизод несколько расстроил игру, как ее понимала каждая из команд: гостям в меньшинстве не выпадало надеяться на победный штурм, у хозяев просто не хватало в запасе игроков калибра Волошиновича, Барчука, Семотюка – чтобы переломить ход поединка. А когда в конце еще и удалили Борисевича, это была точка.
После 17 сыгранных матчей "Полесье" занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Следующий соперник житомирян – "Металлист 1925". Матч состоится 5 апреля в Житомире.