Футболисты житомирского «Полесья» привезли из Херсона победу: обзор матча

В рамках 3-го тура Первой лиги житомирское "Полесье" поехало в Херсон на матч против местного ФК "Кристалл". Матч ожидался с интересом, ведь команды – новички Первой лиги и в прошлом сезоне были на вторых местах в своих группах.
Как сообщает Sportarena, соперники в большинстве сезонов играли в разных дивизиях и не так часто пересекались между собой, однако кое-что их все-таки роднило. Например личность главного тренера "Кристалла" – Хавров в свое время возглавлял "Полесье" и помог команде выстоять в важном сезоне после возвращения в ПФЛ, по сути, вывел житомирян из затяжного грогги, грозившего последним местом и, может, даже потерей профессионального статуса. Вместе с ним в херсонской команде играют и несколько экс-футболистов "Полесья" – например, Жовтюк и Терзи. А гости привезли воспитанника херсонского футбола Брынько.
Кстати, этот активный правый защитник был, наверное, лучшим игроком первого тайма – и в атаку охотно ходил, и в обороне успевал (справлялся, в том числе, с Глывым и смещающимся к нему Барладымом). Вообще, оборона в этой игре на голову превосходила атаку – в обеих командах. Опасных моментов за первый тайм не было в принципе, а херсонцы, владевшие на правах хозяев "территориальным преимуществом", больше угрожали воротам Маханькова дальними ударами. Да и те – от Глывого и Терзи с игры, а также Семенины со штрафного – были неточными. Все надежды были на второй тайм.
И он оправдал их – на 58-й минуте болельщики взбодрились после первого удара в створ ворот (это Глывый со второго темпа размял засыпавшего Маханькова), а в ответке вышедший на замену Галенков зацепился на полном ходу за выставленную ногу Жовтюка, итогом чего стала желтая карточка и действительно опасный штрафной метрах в 20-ти чуть правее ворот. Власюк припечатал стенку.
С трибун зазвучало: "Прибавьте игрокам зарплату, чтобы забегали!". Комментаторы подтравили – "играют без огонька в глазах". И вот вам 66-я минута – Глывый, получив пас из глубины поля, на исполнение пробил метров из 25-ти и угодил в перекладину! Парень, исправно забивавший в двух предыдущих турах отличными ударами, был очень близок к тому, чтобы и сейчас вознаградить фанатов за ожидание.
А вот "Полесью" это удалось. Уже упоминаемый Брынько вырезал хорошую подачу с правого фланга, на которую успел Трояновский – 0:1. Парень, которого Шищенко выпустил на замену, оправдал свое появление на поле.
Четыре очка после двоих туров у житомирян – дебют Шищенко и "Полесья" признаем успешным.
Man of the Match: Александр Брынько (Полесье)
Сыграл на малой родине очень ярко, став соавтором победного гола и самым активным игроком гостей. Присутствующие на матче родные люди вдохновили!