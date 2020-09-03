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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 3 » 08:58:24

Матч житомирского «Полесья» перенесли из-за вспышки коронавируса

Сегодня, 09:03:24 508 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матч житомирского «Полесья» перенесли из-за вспышки коронавируса

 5 сентября начинается новый чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги. Житомирский ФК «Полесье» должен был в первом туре на выезде играть с волочиским ФК «Агробизнес».

Однако, матч перенесли из-за вспышки коронавируса у соперников житомирян.
 

«В связи с массовым заболеванием игроков ФК Агробизнес Волочиск на Covid-19 матч 1 тура Первой лиги ФК «Агробизнес»- ФК «Полесье», который должен был состояться 5 сентября, перенесен на более поздний срок», - сообщается на Facebook-странице ФК «Полесье».


По имеющейся информации, в «Агробизнесе» 6 футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.

Следующий матч житомиряне должны провести дома, 11 сентября. Соперник - ровенский «Верес». Стоит отметить, что у ровенчан сейчас в клубе также вспышка COVID-19.
Тэги: футбол, ФК Полесье, Первая лига, коронавирус
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:42:42, Сегодня [Материал]
0

Манипуляция со стороны Агробизнеса. Ведущие игроки ушли с команды.
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