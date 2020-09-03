Матч житомирского «Полесья» перенесли из-за вспышки коронавируса

5 сентября начинается новый чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги. Житомирский ФК «Полесье» должен был в первом туре на выезде играть с волочиским ФК «Агробизнес».
Однако, матч перенесли из-за вспышки коронавируса у соперников житомирян.
«В связи с массовым заболеванием игроков ФК Агробизнес Волочиск на Covid-19 матч 1 тура Первой лиги ФК «Агробизнес»- ФК «Полесье», который должен был состояться 5 сентября, перенесен на более поздний срок», - сообщается на Facebook-странице ФК «Полесье».
По имеющейся информации, в «Агробизнесе» 6 футболистов сдали положительные тесты на коронавирус.
Следующий матч житомиряне должны провести дома, 11 сентября. Соперник - ровенский «Верес». Стоит отметить, что у ровенчан сейчас в клубе также вспышка COVID-19.