Матч между ФК «Полесье» и «Волынью» перенесен: футболисты заболели коронавирусом

Матч 11-го тура Первой лиги между футбольным клубом "Полесье" и футбольным клубом "Волынь" из города Луцк перенесли.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба футбольного клуба
.
"В связи с заболеванием COVID-19 группы игроков и из-за других травм футболистов матч 11 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" - ФК "Волынь" перенесен"
, - говорится в сообщении.
О дате проведения перенесенного матча будет сообщено позже.
В прошлом туре, на центральном стадионе Житомира ФК "Полесье" проиграл ФК "Оболонь" со счетом 1:4. Сейчас житомиряне занимают 5 место в турнирной таблице.