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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 1 » 11:55:38

Матч между ФК «Полесье» и «Волынью» перенесен: футболисты заболели коронавирусом

Сегодня, 11:55:38 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матч между ФК «Полесье» и «Волынью» перенесен: футболисты заболели коронавирусом

 Матч 11-го тура Первой лиги между футбольным клубом "Полесье" и футбольным клубом "Волынь" из города Луцк перенесли.

Об этом в соцсети сообщила пресс-служба футбольного клуба.

"В связи с заболеванием COVID-19 группы игроков и из-за других травм футболистов матч 11 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" - ФК "Волынь" перенесен", - говорится в сообщении.

О дате проведения перенесенного матча будет сообщено позже.

В прошлом туре, на центральном стадионе Житомира ФК "Полесье" проиграл ФК "Оболонь" со счетом 1:4. Сейчас житомиряне занимают 5 место в турнирной таблице.

Тэги: Первая лига, футбол, ФК Полесье, коронавирус
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