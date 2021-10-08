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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 8 » 15:34:04

ФК «Полесье» пропустит еще один тур Первой лиги

Сегодня, 15:34:04 184 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» пропустит еще один тур Первой лиги

 В житомирском футбольном клубе "Полесье" до сих пор тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Команда не сыграет уже третий подряд матч в чемпионате.

Сейчас в клубе болеют не менее 10 футболистов. Об этом сообщил директор ФК "Полесье" Владимир Загурский.

"Ситуация не очень радужная, потому что у нас минимум 10 подтвержденных случаев ковида. Можно говорить, что тем составом, который остался, плюс у нас есть травмированные, 10 октября с Краматорском мы сыграть не сможем. Об этом уведомили администрацию ПФЛ, и этот матч будет перенесен на более поздний срок", - сказал Загурский в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса ФК "Полесье" перенес матчи с "Волынью" и "ВПК-Агро".
Тэги: ФК Полесье, Первая лига, футбол, коронавирус
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:05:14, Сегодня [Материал]

Пускай футболисты идут уже на песию. Всеравно на их футбол никто не ходит. Аминь.!
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