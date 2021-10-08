ФК «Полесье» пропустит еще один тур Первой лиги

В житомирском футбольном клубе "Полесье" до сих пор тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Команда не сыграет уже третий подряд матч в чемпионате.
Сейчас в клубе болеют не менее 10 футболистов. Об этом сообщил директор ФК "Полесье" Владимир Загурский.
"Ситуация не очень радужная, потому что у нас минимум 10 подтвержденных случаев ковида. Можно говорить, что тем составом, который остался, плюс у нас есть травмированные, 10 октября с Краматорском мы сыграть не сможем. Об этом уведомили администрацию ПФЛ, и этот матч будет перенесен на более поздний срок"
, - сказал Загурский в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса ФК "Полесье" перенес матчи с "Волынью" и "ВПК-Агро
".