Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 14.07.2020    23:51:53
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 14 » 10:36:35

Футболисты житомирского «Полесья» сдали тесты на коронавирус. ФОТО

Сегодня, 10:55:28 625 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Футболисты житомирского «Полесья» сдали тесты на коронавирус. ФОТО

 Футболисты житомирского "Полесья" перед стартом подготовки к новому сезону сдали обязательные тесты на COVID-19. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Только что наши футболисты сдали тесты на антитела на COVID-19. Игроки ФК Полесье/Житомир через несколько часов получат результаты тестов, дальше сборы и новые свершения в Первой Лиге", - сообщил в Facebook мэр города.

Он добавил, что сдать тест может каждый житомирянин. Цена сдачи ИФА-теста в наших коммунальных учреждениях - 119 гривен, тогда как частные клиники предлагают значительно большую стоимость.

Напомним, 7 июля житомирский футбольный клуб "Полесье" возглавил Сергей Шищенко. Новый главный тренер житомирян рассказал о задачах на сезон и какой будет игра команды в I лиге.



Тэги: ФК Полесье, коронавирус, футбол, тест
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus