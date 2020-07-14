Футболисты житомирского «Полесья» сдали тесты на коронавирус. ФОТО

Футболисты житомирского "Полесья" перед стартом подготовки к новому сезону сдали обязательные тесты на COVID-19. Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Только что наши футболисты сдали тесты на антитела на COVID-19. Игроки ФК Полесье/Житомир через несколько часов получат результаты тестов, дальше сборы и новые свершения в Первой Лиге"
, - сообщил в Facebook
мэр города.
Он добавил, что сдать тест может каждый житомирянин. Цена сдачи ИФА-теста
в наших коммунальных учреждениях - 119 гривен, тогда как частные клиники предлагают значительно большую стоимость.
Напомним, 7 июля житомирский футбольный клуб "Полесье" возглавил Сергей Шищенко
. Новый главный тренер житомирян рассказал о задачах на сезон и какой будет игра команды в I лиге
.