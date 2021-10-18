ФК «Полесье» возвращается к тренировкам. Юрий Калитвинцев рассказал, как команда пережила вспышку COVID-19

Житомирский футбольный клуб "Полесье" после вспышки коронавируса возвращается к тренировочному процессу и готовится к матчу с криворожским "Кривбассом".
Клубная пресс-служба сообщила
, что на период карантина и вынужденной изоляции руководство ФК "Полесье" пригласило присоединиться к медицинскому штабу опытного специалиста, врача сборных команд Украины по футболу Алексея Чернева.
По словам врача, ситуация стабилизировалась, но впереди еще много работы направленной на восстановление футболистов.
"Мы правильно оценили противоэпидемиологическую ситуацию, мы продолжили масочный режим, мы увеличили количество антисептика, стараемся, насколько возможно соблюдать требования дистанцирования. И стараемся соблюдать все возможные меры предосторожности. Ситуация сейчас стабильная, гигиеническую службу мы подняли на более высокий уровень и сейчас больше следим за состоянием футболистов. Те, кто перенес коронавирус требуют индивидуального подхода. Мы должны функционально подготовить их к играм. Потому что каждый переносит это очень индивидуально и его функциональное состояние после болезни падает. Поэтому футболисты вместе с тренером по общей физической подготовке выполняют специально разработанную программу и адаптируются к физическим нагрузкам", - рассказал Алексей Чернев.
О том, насколько сильно коронавирус поразил команду, какова атмосфера в коллективе сейчас и когда "Полесье" вернется на поле рассказал главный тренер "полесских волков" Юрий Калитвинцев.
"Полесье" пропустило четыре матча подряд из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом. Расскажите, сильно ли это ударило по команде и какой была атмосфера, когда начали поступать тревожные вести перед матчем с "Волынью"?
Во-первых, я хочу обратиться к коллегам - уважаемые коллеги, бойтесь. Бойтесь, потому что это очень серьезная болезнь. Вы хорошо меня поймете, когда представите ситуацию, что ты выходишь на тренировку вечером с одним количеством футболистов, а на утро следующего дня тебе говорят, что половины нет, так как они заболели. У нас доходило до того, что пять человек тренировались.
Случаи заболеваний у нас начались перед выездом в Луцк. Практически все переболели, в том числе и представители тренерского штаба и персонала команды. Скосило всю команду. Люди выпадали группами. Сейчас они возвращаются. Вы сами видите, что мы пропустили четыре игры. Это очень много. Мы выпали из соревновательного этапа. Но это - форс-мажор и от нас это не зависит. Дай Бог здоровья нашим ребятам и дай Бог здоровья всем людям, потому что это на самом деле ужасная вещь, ее не можно обойти. Мы были на самоизоляции, но это не спасло. Переносят все, конечно, по-разному, но команда в разобранном состоянии. Кто-то сейчас уже в лучшем состоянии, кто-то в несколько худшем, но мы на это стараемся не обращать внимания, потому что наша задача - готовить их к следующим играм. Как это будет: есть такое слово - характер. В таких ситуациях команда может еще больше объединиться. У нас дружный коллектив и я не слишком переживаю, что эта болезнь нас сильно подкосит в плане взаимоотношений между собой. А значит тот, кто чувствует себя лучше, должен помочь партнерам.
Сейчас сложно проанализировать, ведь я, представляя, что ситуация вернулась к началу, не знаю, можно ли было что-то изменить. Вероятно, нет. Сколько людей на поле пришли, столько и нужно тренировать.
Вы постоянно были на связи с ребятами, как они воспринимали перенос аж четырех игр? Вероятно, они очень соскучились по футболу?
Они взрослые люди, у нас с ними прекрасный контакт. Мы объяснили им, что эта ситуация уже произошла. И нам нужно думать не о том, что уже произошло, а о том, как выходить из этой ситуации. Мы договорились, что каждый ответственно и профессионально лечится, а когда мы соберемся все вместе мы будем постепенно идти вперед. Да, мы пропустили четыре игры, но мы будем играть. Мы не можем сказать, хорошо это или плохо. Просто потому, что мы не можем на это никак повлиять. А если не можем повлиять, мы должны воспринимать это так, как есть и постараться выйти из этой сложнейшей ситуации с достоинством.
Насколько сложно будет подготовиться к ближайшей игре с "Кривбассом", учитывая разную форму игроков команды?
Очень сложно, но дело не в "Кривбассе". Мы готовились к Луцку и начали выпадать люди. То есть, мы даже не смогли собрать стартовый состав. Я благодарен людям, которые пошли нам на встречу и перенесли игру. У нас действительно даже не было 11 человек, чтобы собрать стартовый состав. Мы надеялись и думали о следующей игре, но оказалось, что нас стало еще меньше. Так, сейчас нас становится чуть больше, но качество пока ужасное. Кто-то только что из постели присоединился к команде, кто-то уже начал делать небольшие пробежки. И малая группа, которая продолжала тренировки - это все равно пока мало. Поэтому сейчас на первый план выходит характер. Но для нас самое важное - это здоровье наших футболистов. Если человек еще не готов, мы не можем заставить его играть. Но те, кто может сыграть хотя бы пять минут - готовы выходить и играть пусть даже и пять минут. Кто 15, кто 20 минут. Мы будем исходить из состояния футболистов. Но нас становится больше и это - хорошо.
Чувствуете ли вы в ребятах желание доказать, что они могут и будут играть?
В самом начале мы договорились, что сначала мы делаем коллектив, а затем - команду. Поэтому у нас нет такого, что они хотят доказывать что-то себе персонально. Впрочем, мы все вместе хотим через результаты, через отношение к работе, из-за требований, которые ставим друг перед другом, вместе чего-то достичь. Но я согласен, что каждый футболист должен ставить какие-то задачи, но эти задачи должны реализовываться через команду. То есть: я хочу, чтобы команда была на лидирующих позициях, но я еще и хочу в этой команде выделяться. Это прекрасно. Я говорил ребятам: если ты классно играешь, но команда отстает - на тебя никто не обратит внимания, но если команда показывает хорошую игру, а ты еще и в ней выделяешься - это очень хорошо. То есть, в первую очередь командные успехи, а впоследствии - личные.
Игра с "Кривбассом" - домашняя. Если позволят обстоятельства - болельщик придет на игру. Сейчас вы можете обратиться к тем, кто придет поддержать "Полесье".
У нас такие болельщики, дай Бог им и их близким здоровья, которых не нужно просить прийти на футбол. Они очень любят команду, они требовательны и имеют на это право, они любят команду. Мы тоже скучаем по ним и надеемся, что нам позволят играть с болельщиками. Но я прекрасно знаю, если нам не позволят играть с болельщиками, болельщики все равно будут с нами. И пусть они знают, что все, что мы будем делать во время игры - это для них.
Фото: ФК "Полесье"