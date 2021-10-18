ФК «Полесье» возвращается к тренировкам. Юрий Калитвинцев рассказал, как команда пережила вспышку COVID-19

"Мы правильно оценили противоэпидемиологическую ситуацию, мы продолжили масочный режим, мы увеличили количество антисептика, стараемся, насколько возможно соблюдать требования дистанцирования. И стараемся соблюдать все возможные меры предосторожности. Ситуация сейчас стабильная, гигиеническую службу мы подняли на более высокий уровень и сейчас больше следим за состоянием футболистов. Те, кто перенес коронавирус требуют индивидуального подхода. Мы должны функционально подготовить их к играм. Потому что каждый переносит это очень индивидуально и его функциональное состояние после болезни падает. Поэтому футболисты вместе с тренером по общей физической подготовке выполняют специально разработанную программу и адаптируются к физическим нагрузкам", - рассказал Алексей Чернев.