Житомирское «Полесье» потерпело первое поражение в сезоне: обзор матча

Выезд в Луцк для житомирского ФК "Полесье" оказался неудачным, ведь команда Шищенко потерпела первое поражение в сезоне.
Как сообщает Sportarena, "Полесье" играло согласно правилу поведения гостей в матчах против соперников с амбициями – выжидая ошибки соперников, шанса убежать в контратаку. Долгое время единственным, чем запомнились житомиряне у чужих ворот, был жесткий стык форварда Галенко с вратарем хозяев – благо, Леванидов все же смог продолжить игру.
В ответ на это мимо ворот с рубежа рядом со штрафной пробивали Симинин, а затем (после штрафного) Оринчак. Но первый тайм – это было не то, на что, зная наперед ход событий, согласились бы потратить 45 минут своей жизни болельщики. Хотя могло "Полесье" завершить игру перед перерывом голом – но Даудов с перспективного штрафного пробил неточно.
После перерыва ход игры не очень изменился. Хозяева даже бросили в игру своего французского дебютанта Рюлье Кейта. Во втором тайме старались подключаться на стандарты Приндета и еще один "джокер" – Чачуа, но их удары были недостаточно опасными. Так что соперник, почуяв беззубость более опытных хозяев, потихоньку начал наглеть. И если после фланговой подачи Тарануха, сложившись, головой пробил неточно, то чуть позже просто-таки обязан был открывать счет. После тонкого разрезного паса Даудова Ростислав оказался прямо перед вратарем, но из пустых ворот вынес мяч защитник Войтиховский.
Быть может, именно этот момент пробудил Волынь. После серии угловых, казалось, житомиряне отбились, но резвый Рябов отработал в отборе, а Оринчак метров из 20-ти на исполнение пробил в дальний угол – 1:0. Это было алогично, непонятно и при этом красиво.
В ситуации, которая требовала от проигрывающих отыграться, "Полесье" не имело особых возможностей перевернуть игру. Галенко заменен, Тарануха вышел на замену – а те, кто оставался на скамейке, все же игроки несколько другого типа. И все же минут за десять до конца могли полещуки забить тот самый мяч, но тут уж блеснул реакцией Леванидов, потащив коварный обводящий удар Понедельника метров из 15-ти.
Житомиряне терпят первое поражение в чемпионате. Когда-то это должно было случиться, и хорошо – что в достойном противостоянии одному из самых опытных соперников по чемпионату.
После 9-го тура с 10 очками "Полесье" занимает 7 строчку турнирной таблицы. Следующий матч против "ВПК-Агро" из Днепропетровской области.