Стадион «Полесье» остается «ничейным»: житомиряне не смогли обыграть гостей из Харькова

5 апреля в Житомире футбольный клуб "Полесье" на одноименном стадионе сыграл с одним из лидеров Первой лиги – харьковским "Металлистом 1925".
Как сообщает Sport Arena, главной потерей житомирян перед матчем была дисквалификация опытного полузащитника Гавриленко – победителя Первой лиги прошлого сезона в составе ФК "Минай". Гости же, если оставить за скобками отсутствие Савина и Дерека, выставили самый боевой свой состав на данный момент. И те ребята, которые заменили основных, очень старались доказать свою боеспособность.
Так, Крыськив уже на десятой минуте с правого фланга выскочил на вратаря и сильным ударом хорошо проверил Маханькова. Первым на подбирании был Батюшин, но все же метров из 20-ти немного не попал по воротам. Впрочем, и "Полесье" ответило очень достойно. На 17 минуте на фланговую подачу Терехова выдвинулся Коваль и при полном попустительстве Кольцова сумел пробить – мяч просвистел над перекладиной. Это был вполне себе голевой момент. Вот только уже вскоре, на 22 минуте, житомирянам пришлось провести вынужденную замену – ранее не игравший весной Власюк заменил повредившегося Акубардию на правом фланге защиты.
"Металлист 1925" тем временем продолжал давление. Голодюк пробил над перекладиной в убойной ситуации. Позже уже Дмитренко вырывался на вратаря, но пробил мимо ворот с островатого угла. Супер-шанс был у Пономаря, но он тоже проиграл дуэль Маханькову – поспешное добивание от Крыськива вышло неточным. Затем уже Батюшин и Дмитренко головами не попадали в ворота. Уйма моментов – и без голов. Если для житомирян 0:0 после первого тайма было достижением, то для харьковчан по такой игре – откровенной недоработкой.
А ведь при этом "Полесье" еще и могло повести в счете на 44 минуте! Галенков протащил мяч через всю половину поля харьковчан и, не сумев отдать на свободных одноклубников, бил с угла вратарской – Сидоренко выручил "Металлист 1925".
Сразу после перерыва вратарь гостей вынужден был справляться с прямолинейным, но точным ударом только что вышедшего на замену Андрущенко. Было о чем задуматься гостям – и не только об этих острых выпадах хозяев, но и о собственной реализации. С разных позиций пробивали Голодюк, Дмитренко, Крыськив. А на 74 минуте "Металлист 1925" неописуемым образом не сумел забить – после подачи Голодюка то ли Батюшин, то ли Дмитренко на дальней штанге не занес мяч в пустые ворота, а угодил в перекладину. По такой игре – важнейший эпизод. Как было бы обидно, забей Ковалев в ответ в концовке…
Фото: ФК Полесье
Без Дерека и Савина харьковчанам немного не хватало скорости и остроты, а дальние удары не получались столь опасными, чтобы оставить не у дел Маханькова. Так что набравший шикарный ход "Металлист 1925" во второй раз в сезоне оступился в противостоянии с "Полесьем" (0:0 и 0:0). Эта ничья – она в пользу конкурентов. А Центральный стадион Житомира остается "ничейным". Второй матч подряд "Полесье" здесь разделяет очки с соперниками (1:1 Кристалл, 0:0 Металлист 1925).