Житомирское «Полесье» обыграло одного из лидеров Первой лиги: обзор матча

"Горняк-Спорт проводит свой самый успешный в истории сезон. Команда занимала второе место после 12 туров. К игре с Полесьем подопечные Жабченко подходили на фоне разгромной победы над Авангардом. Что касается команды Шищенко, то Полесье в прошлом туре уступило Ниве и собиралось исправиться в игре с главным открытием сезона.



Матч для обеих команд очень важен с турнирной точки зрения. В случае победы Полесье могло догнать пятерку лидеров. Однако, сделать это было непросто, ведь Горняк-Спорт в этом сезоне дома обыграл всех новичков Первой лиги. Обращаем внимание, что Горняку-Спорт в этом матче не мог помочь Калугин, а Полесью — Гавриленко", – информирует Sportarena.





Житомирский ФК "Полесье" провел очередной матч в рамках чемпионата Украины среди команд Первой лиги. В 13 туре соперником житомирян стал один из лидеров турнира - "Горняк-Спорт".



Хозяева начали активно, провели несколько интересных атак и выполнили пару навесов в штрафную "Полесья" после стандартов. Но забили первыми именно гости. На 16 минуте быстро разыграли стандарт, Власюк прошел по левому флангу и навесил в штрафную. Галенко перевисел сразу двух защитников Горняка-Спорт и ударом головой отправил мяч в угол – 0:1.





Хозяева побежали отыгрываться, Батюшин ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил точно в дальнюю штангу. А перед свистком на перерыв свое игровое преимущество мог воплотить в гол Чередниченко, но Маханьков сыграл отлично.



С первых минут второго тайма хозяева бросились отыгрываться и имели свои моменты Герасимец и Збунь. Болезненной получилась замена капитана "Горняка-Спорт" Батюшина, получившего травму, но, заменивший его Семенив был активным впереди. После одного из розыгрыша стандартов только с головы Семенива снял мяч Маханьков. На 62 минуте Чередниченко сместился с левого фланга ближе к центру, но удар от линии штрафной не задался.



Хозяева попытались освежить игру заменами, но абсолютно ничего не клеилось у команды Жабченко впереди. Перед финальным свистком настоящую навалу устроили сопернику хозяева, но забили гости. Свежий Галенков прошел по правому флангу, отдал передачу под удар еще одному игру, вышедшему на замену Семчуку и тот пробил в дальний угол. 0:2.



"Полесье" добыло очередную победу, отзащищавшись почти весь матч. А "Горняк-Спорт" второй матч кряду не может дома не то, чтобы выиграть, а даже и забить.



