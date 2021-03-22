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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Март » 22 » 08:49:16

Житомирский ФК «Полесье» с поражения начал весеннюю часть чемпионата: обзор матча

Сегодня, 08:49:16 390 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский ФК «Полесье» с поражения начал весеннюю часть чемпионата: обзор матча

 После долгого зимнего перерыва возобновился чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги. Житомирский футбольный клуб "Полесье" в первом весеннем туре встретился с географическим соседом - ФК "Верес" из города Ровно.

На матч с "Вересом" житомиряне приехали в роли турнирных середнячков, имея в своем составе сразу несколько новичков: в стартовом составе вышли опытный плеймейкер Грицук, знакомый Шищенко по прежним командами защитник Терехов и инсайд Глагола, который ранее выигрывал Первую лигу в составе "Миная", пишет Sport Arena.
 

"Верес" вышел в максимально консервативном составе (даже в запасе – всего-то два молодых новичка), но именно эта сыгранность и хорошо налаженное взаимопонимание помогли ровенчанам. Начав игру довольно уверенно, "красно-белые" повели в счете в дебюте. Автор самого красивого гола Украины 2020 года Пасич дал хороший скрытый пас напарнику по флангу, и Немчанинов с угла вратарской низом "прошил" ворота – 1:0.

На кураже "Верес" провел еще несколько острых атак, но Пасич, Махнев и Гегедош из разных позиций промахивались мимо ворот, хотя было опасно. А когда молодой Дахновский оказался с мячом в штрафной, он зацепился за выставленную ногу соперника и рефери назначил пенальти. Многоопытный Сергийчук уверенно развел мяч и вратаря по разным углам – 2:0. Тут надо признать, что Полесье тоже пыталось отыграться. Шло определенное давление. Однажды Галенко довольно опасно приложился к мячу, еще раньше Галенков проверял Когута. Но первый тайм по счету был в пользу Вереса.

В начале второго тайма уже могло забивать "Полесье". Разыграли хорошую комбинацию, чудный пас Галенкова позволил Грицуку выскочить прямо на вратаря, но не менее опытный Когут выиграл эту дуэль. Впрочем, в дальнейшем "Верес" куда увереннее играл по счету (лишь в концовке по-настоящему еще раз вступил в игру Богдан – после несильного удара головой), а в веренице замен и потерялся темп матча, что, вне сомнений, было более выгодно команде, ведущей в два гола.

Набрав 33 очка, ровенский клуб вернул себе третье место, житомиряне остались на 10 строчке таблицы.
 

Верес (Ровно) – Полесье (Житомир) – 2:0

Голы: Немчанинов, 10, Сергийчук, 32 (пен.)

Верес (стартовый состав): Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Панасенко, Гегедош, Дахновский, Пасич, Сергийчук. Запасные: Бабийчук, Савошко, Гук, Мирошник, Данилюк, Гайдучик, Поворознюк, Шестаков, Ющишин. Главный тренер: Юрий Вирт.

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Понедельник, Терехов, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Глагола, Грицук, Галенков, Повалий, Галенко. Запасные: Яшков, Акубардия, Островский, Даудов, Ковалёв, Андрущенко, Коваль, Медведев. Главный тренер: Сергей Шищенко.
 
Тэги: Первая лига, футбол, ФК Полесье
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