Житомирский ФК «Полесье» получил из областного бюджета 1,3 млн гривен

Из областного бюджета поступила финансовая поддержка КП «Футбольный клуб «Полесье» в размере 1,3 млн гривен. Соответствующее решение было принято 8 октября во время 32-й сессии областного совета.
Сегодня, 9 октября, решением сессии городского совета были внесены и соответствующие изменения в местный бюджет.
Всего в 2020 году из бюджета Житомирской городского ОТГ было выделено ФК «Полесье» 4,808 млн гривен на подготовку и участие в чемпионате и кубке Украины.
«По состоянию на сентябрь 2020 года необходимость дофинансирования из областного бюджета на эти цели составила 3,5 млн гривен, а следовательно, на сегодня такая необходимость еще остается»
, - отмечают в городском совете.
Как сообщал «Журнал Житомира
», директор коммунального футбольного клуба Владимир Загурский заявил
, что область недофинансировала ФК «Полесье». После этого председатель Житомирской облгосадминстрации Виталий Бунечко провел пресс-конференцию на которой заявил, что область всячески помогает клубу и предложил провести аудит
.