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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 9 » 16:22:00

Житомирский ФК «Полесье» получил из областного бюджета 1,3 млн гривен

Вчера, 16:46:00 442 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский ФК «Полесье» получил из областного бюджета 1,3 млн гривен

 Из областного бюджета поступила финансовая поддержка КП «Футбольный клуб «Полесье» в размере 1,3 млн гривен. Соответствующее решение было принято 8 октября во время 32-й сессии областного совета.

Сегодня, 9 октября, решением сессии городского совета были внесены и соответствующие изменения в местный бюджет.

Всего в 2020 году из бюджета Житомирской городского ОТГ было выделено ФК «Полесье» 4,808 млн гривен на подготовку и участие в чемпионате и кубке Украины.

«По состоянию на сентябрь 2020 года необходимость дофинансирования из областного бюджета на эти цели составила 3,5 млн гривен, а следовательно, на сегодня такая необходимость еще остается», - отмечают в городском совете.

Как сообщал «Журнал Житомира», директор коммунального футбольного клуба Владимир Загурский заявил, что область недофинансировала ФК «Полесье». После этого председатель Житомирской облгосадминстрации Виталий Бунечко провел пресс-конференцию на которой заявил, что область всячески помогает клубу и предложил провести аудит.
Тэги: бюджет, футбол, ФК Полесье
Комментариев: 2
Tax
1 Игорь (Tax)   • 17:48:28, Вчера [Материал]
+1

Ну правильно, для цього й потрібно залучати правдами й неперавдами ще більше ОТГ до житомира. Кормити дармоїдів, адже в облраді їх так мало...
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:51:15, Вчера [Материал]
-1

А зачем? Выброшенные деньги.
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