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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 7 » 10:05:40

ФК «Полесье» объявил о назначении Шищенко новым главным тренером. ФОТО

Сегодня, 10:27:20 1030 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» объявил о назначении Шищенко новым главным тренером. ФОТО

 Житомирский футбольный клуб "Полесье" возглавил Сергей Шищенко. Представление нового главного тренера клуба состоялось сегодня, 7 июля, на центральном стадионе "Полесье".

Сергей Шищенко в своей тренерский карьере работал в таких клубах, как донецкий "Металлург", "Сталь" (Днепродзержинск), "Ильичевец", "Буковина" и "Шахтер" (Донецк). Последним местом работы Шищенко был "Николаев", который под его руководством играл в первой лиге чемпионата Украины.

В прошлом – Шищенко был нападающим ряда украинских футбольных клубов и национальной сборной Украины, лучшим бомбардиром чемпионата Украины 2001/02. Завершил карьеру игрока в конце 2009 года.

Напомним, ранее клуб официально сообщил, что с поста главного тренера команды ушел Анатолий Бессмертный, под руководством которого житомиряне заняли второе место в группе "А" Второй лиги.






Тэги: футбол, Житомир, ФК Полесье, тренер
Комментариев: 6
Karab
1 Сергей (Karab)   • 10:33:57, Сегодня [Материал]
0

Как игрок был не плохим, но о пути тренера слышал мало. Ну что ж, успехов ему!
forsazh
2 Евгений (forsazh)   • 11:22:07, Сегодня [Материал]
0

А лица какие "довольные" на фото, просто все счастливы))) Надеюсь, результаты будут противоположные, удачи ;)
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 12:01:00, Сегодня [Материал]
0

Статистика карьеры гл.тренером:
2018-2019 Николаев - Место: 9/16
2016 Буковина - Место: 16/18
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 12:04:26, Сегодня [Материал]
0

так и не объяснили причину увольнения Анатолия Бессмертного? результаты были, что не так?
zt-gregori
5 Ігор (zt-gregori)   • 12:14:40, Сегодня [Материал]
-1

новий спонсор захотів, щоб команда грала у більш атакувальний і видовищний футбол. тому відповідно змінили тренера. за чутками, новий спонсор – це АТБ.
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 17:51:36, Сегодня [Материал]
0

ага, горсовет дает 25 лямов
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