ФК «Полесье» объявил о назначении Шищенко новым главным тренером. ФОТО

Житомирский футбольный клуб "Полесье" возглавил Сергей Шищенко. Представление нового главного тренера клуба состоялось сегодня, 7 июля, на центральном стадионе "Полесье".
Сергей Шищенко в своей тренерский карьере работал в таких клубах, как донецкий "Металлург", "Сталь" (Днепродзержинск), "Ильичевец", "Буковина" и "Шахтер" (Донецк). Последним местом работы Шищенко был "Николаев", который под его руководством играл в первой лиге чемпионата Украины.
В прошлом – Шищенко был нападающим ряда украинских футбольных клубов и национальной сборной Украины, лучшим бомбардиром чемпионата Украины 2001/02. Завершил карьеру игрока в конце 2009 года.
Напомним, ранее клуб официально сообщил, что с поста главного тренера команды ушел Анатолий Бессмертный
, под руководством которого житомиряне заняли второе место в группе "А" Второй лиги.
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2016 Буковина - Место: 16/18