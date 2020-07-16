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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 16 » 08:58:57

Выбрана компания, которая будет отслеживать движение всего общественного транспорта Житомира

Сегодня, 09:05:57 814 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выбрана компания, которая будет отслеживать движение всего общественного транспорта Житомира

 В Житомире можно будет снова отслеживать движение всего общественного транспорта: городской совет провел конкурс по определению единого оператора системы GPS-мониторинга.

Победителем стала частная фирма «Дозор-Украина». Теперь это решение должен утвердить исполком, передает Житомир инфо.
 

«У нас один человек, заявился (на конкурс - ред.), другие, как я понимаю, хотели, но что-то не успели, не успели вовремя подать документы. Выиграла компания «Дозор-Украина», представила нам свою презентацию, довольно неплохую. С пятницы у нас есть 5 дней на оформление всех протоколов, на замечания и на изучение всех документов, которые подавались. Если все в порядке, я думаю, что сегодня или завтра уже подпишем все протоколы и будем готовить решение исполнительного комитета на признание победителем компанию «Дозор-Украина» как оператора GPS-мониторинга в Житомире», - рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.


Ранее в управлении транспорта и связи объясняли, что проблема возникла в том, что, согласно договору, перевозчики обязаны установить GPS-трекеры, однако единого оператора тогда не определили. Поэтому в мэрии надеются, что на этот раз система будет работать.
 

«В условиях конкурса (для перевозчиков - ред.), который мы все-таки проведем, будет прописано, что для нашего перевозчика, который выйдет на тот или иной маршрут, будет обязательное условие, чтобы была установлена система GPS-мониторинга и одно из основных условий, чтобы он отображался в системе. Я думаю, что у всех установлены (GPS-трекеры, - ред.), только разные операторы. Те, что не установлены, я думаю, что они перейдут на оператора, который выиграл у нас на конкурсных условиях, и в решении исполнительного комитета, думаю, что пропишем даты, когда мы предоставим время на установку и заключение договоров с оператором. На сегодня еще нет расчета, я думаю это (обслуживание для перевозчиков, - ред.) примерно от 80 до 95 гривен в месяц за один трекер», - говорит Александр Шевчук.


Оформление таких договоров с перевозчиками может занять от одной недели и до месяца, но сначала вопрос должны рассмотреть на заседании исполнительного комитета.
Тэги: мониторинг, GPS, общественный транспорт
Комментариев: 1
nGray
1 nGray (nGray)   • 11:11:14, Сегодня [Материал]
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По давней житомирской традиции, местные маршрутчики клали большой баллонный ключ и вертели на кардане все решения мэрии во главе с самим мэром.
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