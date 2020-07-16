Выбрана компания, которая будет отслеживать движение всего общественного транспорта Житомира

«У нас один человек, заявился (на конкурс - ред.), другие, как я понимаю, хотели, но что-то не успели, не успели вовремя подать документы. Выиграла компания «Дозор-Украина», представила нам свою презентацию, довольно неплохую. С пятницы у нас есть 5 дней на оформление всех протоколов, на замечания и на изучение всех документов, которые подавались. Если все в порядке, я думаю, что сегодня или завтра уже подпишем все протоколы и будем готовить решение исполнительного комитета на признание победителем компанию «Дозор-Украина» как оператора GPS-мониторинга в Житомире», - рассказывает заместитель городского головы Александр Шевчук.

«В условиях конкурса (для перевозчиков - ред.), который мы все-таки проведем, будет прописано, что для нашего перевозчика, который выйдет на тот или иной маршрут, будет обязательное условие, чтобы была установлена система GPS-мониторинга и одно из основных условий, чтобы он отображался в системе. Я думаю, что у всех установлены (GPS-трекеры, - ред.), только разные операторы. Те, что не установлены, я думаю, что они перейдут на оператора, который выиграл у нас на конкурсных условиях, и в решении исполнительного комитета, думаю, что пропишем даты, когда мы предоставим время на установку и заключение договоров с оператором. На сегодня еще нет расчета, я думаю это (обслуживание для перевозчиков, - ред.) примерно от 80 до 95 гривен в месяц за один трекер», - говорит Александр Шевчук.