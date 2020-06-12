Мэрия ищет компанию, которая займется GPS-мониторингом общественного транспорта Житомира

В Житомире объявили конкурс, чтобы определить единственное предприятие, которое будет заниматься GPS-мониторингом общественного транспорта. Ранее этим занималась компания "Dozor Украина".
Сейчас перевозчики выбирают эти предприятия сами, что обусловило проблемы с отслеживанием маршруток, говорится в сюжете "Суспільне Житомир
".
"В последнее время эта система дает сбой, так как на уровне города не определено, какая именно компания должна заниматься этим вопросом. Это конкурентная среда, поэтом некоторые перевозчики решили сменить компанию и подписали договоры по своему усмотрению", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.
По словам чиновника, система GPS обязательно должна быть в каждой житомирской маршрутке и перевозчики это условие договора не нарушают. Впрочем, из-за того, что услуги им предоставляют различные фирмы, в горсовете не могут создать единую систему мониторинга.
"Поэтому, мы хотим окончательно закрыть вопрос о едином операторе. Чтобы перевозчики не выдумывали самостоятельно, кто их устраивает. Мы объявили конкурс на определение единого оператора системы диспетчеризации", - отметил Константин Пидпокровный.
Конкурс планируют провести 10 июля в городском совете. Заявки предприниматели могут подавать до 30 июня. Перевозчикам или компаниям, которые представляют их интересы, участвовать в конкурсе запретили.