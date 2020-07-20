В Житомире сосед-курильщик поджег чужой балкон: квартиру успели спасти от огня. ФОТО

19 июля в Житомире загорелся балкон в многоквартирном доме. Пожар произошел в девятиэтажке по улице Довженко. В момент пожара хозяев квартиры дома не было.
В ГСЧС отмечают, что из-за застройки возле многоэтажки подъехать автолестницей к месту пожара спасатели не смогли. Поэтому им пришлось провести аварийные работы из середины квартиры.
"Дверь из комнаты на балкон оказалось закрытой, поэтому внутрь дома пламя не успело добраться. Уже в 18:10 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 18:38 - ликвидировали. Огонь уничтожил балкон и домашние вещи на нем", - информирует служба спасения.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.
Специалисты предполагают, что на балкон залетел окурок и вспыхнули легковоспламеняющиеся вещи, которые там находились. Окончательная причина пожара устанавливается.