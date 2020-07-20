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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 20 » 20:38:01

Пропивает деньги и бьет мать 5-ти детей: в Житомире соседи жалуются на мужчину. ВИДЕО

Вчера, 21:24:38 2017 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пропивает деньги и бьет мать 5-ти детей: в Житомире соседи жалуются на мужчину. ВИДЕО

 Пропивает деньги, которые государство выделяет на пятерых малолетних детей и бьет их мать - свою сожительницу. Такое соседи рассказывают о мужчине, которого на днях видели на улице в Житомире - пьяным, с маленьким ребенком на плечах. К сложной семье вызвали полицию и соцработников. Попробовала понять непростые отношения многодетной матери и ее сожителя и журналист ТСН.

В Житомире на одной из улиц, на днях шел пьяный мужчина, который из-за высокого содержания алкоголя в организме то падал, то пытался подняться и продолжить свое движение. К тому же, отец держал маленького сына на плечах.

По словам соседей, все выделенные государством деньги на пятерых детей мужчина тратит на выпивку, а от его побоев регулярно страдает мать малышей.

Женщина, которая увидела посреди улицы пьяного мужчину с ребенком и сняла инцидент на видео, рассказывает, что вынуждена была обнародовать кадры, чтобы обезопасить других детей. Говорит, что обращение в полицию и соцслужбы результата не дают.

"Писали заявления в полицию и соцслужбы, изолировать его или посадить", - говорит госпожа Марина.

Екатерина, другая соседка многодетной семьи, говорит, что неоднократно обращались в социальные службы. Но те, якобы после проверки заявили, что нарушений не обнаружили.

Журналистку встретила 29-летняя многодетная мать, которая воспитывает пятерых детей. Старшему ребенку восемь лет, младшей - всего три недели. Женщина убеждает, что алкоголь не употребляет и заботится о малышах.

Молодая мать Алла признается, что пьет её сожитель, с которым у неё двое общих детей. Из-за его пагубной привычки в их семье возникают скандалы.

"Бьется, кричит на детей", - говорит женщина.

Алла рассказывает, что сожителя, которого видели на улице с ребенком, выгнала утром, потому что он снова её бил.

Мужчина по телефону подтверждает, что в тот день выпивал с друзьями на природе.

"Мы отдохнули на природе. Я не в общаге пил. Я один день отдохнуть не имею права? Я уже месяц не бухаю, месяц. Хожу на работу", - говорит Владимир.

В семью из-за инцидента повторно пришли соцработники. По результатам проверки заявляют, что дети ухоженные и они не сидят без еды.

"Мы видим, что продукты есть. О насилии, с ним была проведена работа, его предупредили (мужчину - ред.)", - говорит Оксана Терешко, специалист по социальной работе Житомирского горсовета.

В семью также наведались и инспекторы полиции. На многодетную мать полиция составила админпротокол. За невыполнение родительских обязанностей женщине придется заплатить штраф от 750 гривен.

"Детские деньги он проедать не будет. При  свидетелях просто предупреждаю: или вы сожителя выбираете, или детей. Он для детей никто, вопрос будет только с вас", - подчеркивает инспектор.

С сожителем и соцслужбы, и полиция обещают провести профилактические беседы.

 
 
 
Тэги: алкоголь, полиция, Многодетная семья. дети, Житомир
Комментариев: 6
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:31:15, Вчера [Материал]
+3

"Пропивает деньги и бьет мать детей..." - майже у кожному під'їзді країни не?!
bender123
2 vasya (bender123)   • 09:06:49, Сегодня [Материал]
+4

выплаты на детей творят зло... вот такие размножаются и бухают..
у неё с сожителем двое детей.. .че?? люди в браке по 10 лет живут и не могут на второго решиться.. завтра она как мать одиночка получит трешку от мера перед выборами..)
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:39:08, Сегодня [Материал]
+6

29 лет, ни кола ни двора, ни мозгов. Куда ты в эту каморку 5 детей родила? Этот мудак тебя бьет, а ты опять рожаешь? Сука тупая.
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:59:44, Сегодня [Материал]
0

да, пиздец детям не повезло... потом с таким воспитанием по вырастают.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 13:07:17, Сегодня [Материал]
0

сказали же - дадут трёшку....
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 11:41:15, Сегодня [Материал]
0

даешь Мать-героиня? (родившая и воспитавшая до восьмилетнего возраста пятерых и более детей)
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