Пропивает деньги и бьет мать 5-ти детей: в Житомире соседи жалуются на мужчину. ВИДЕО

Пропивает деньги, которые государство выделяет на пятерых малолетних детей и бьет их мать - свою сожительницу. Такое соседи рассказывают о мужчине, которого на днях видели на улице в Житомире - пьяным, с маленьким ребенком на плечах. К сложной семье вызвали полицию и соцработников. Попробовала понять непростые отношения многодетной матери и ее сожителя и журналист ТСН.
В Житомире на одной из улиц, на днях шел пьяный мужчина, который из-за высокого содержания алкоголя в организме то падал, то пытался подняться и продолжить свое движение. К тому же, отец держал маленького сына на плечах.
По словам соседей, все выделенные государством деньги на пятерых детей мужчина тратит на выпивку, а от его побоев регулярно страдает мать малышей.
Женщина, которая увидела посреди улицы пьяного мужчину с ребенком и сняла инцидент на видео, рассказывает, что вынуждена была обнародовать кадры, чтобы обезопасить других детей. Говорит, что обращение в полицию и соцслужбы результата не дают.
"Писали заявления в полицию и соцслужбы, изолировать его или посадить", - говорит госпожа Марина.
Екатерина, другая соседка многодетной семьи, говорит, что неоднократно обращались в социальные службы. Но те, якобы после проверки заявили, что нарушений не обнаружили.
Журналистку встретила 29-летняя многодетная мать, которая воспитывает пятерых детей. Старшему ребенку восемь лет, младшей - всего три недели. Женщина убеждает, что алкоголь не употребляет и заботится о малышах.
Молодая мать Алла признается, что пьет её сожитель, с которым у неё двое общих детей. Из-за его пагубной привычки в их семье возникают скандалы.
"Бьется, кричит на детей", - говорит женщина.
Алла рассказывает, что сожителя, которого видели на улице с ребенком, выгнала утром, потому что он снова её бил.
Мужчина по телефону подтверждает, что в тот день выпивал с друзьями на природе.
"Мы отдохнули на природе. Я не в общаге пил. Я один день отдохнуть не имею права? Я уже месяц не бухаю, месяц. Хожу на работу", - говорит Владимир.
В семью из-за инцидента повторно пришли соцработники. По результатам проверки заявляют, что дети ухоженные и они не сидят без еды.
"Мы видим, что продукты есть. О насилии, с ним была проведена работа, его предупредили (мужчину - ред.)", - говорит Оксана Терешко, специалист по социальной работе Житомирского горсовета.
В семью также наведались и инспекторы полиции. На многодетную мать полиция составила админпротокол. За невыполнение родительских обязанностей женщине придется заплатить штраф от 750 гривен.
"Детские деньги он проедать не будет. При свидетелях просто предупреждаю: или вы сожителя выбираете, или детей. Он для детей никто, вопрос будет только с вас", - подчеркивает инспектор.
С сожителем и соцслужбы, и полиция обещают провести профилактические беседы.
у неё с сожителем двое детей.. .че?? люди в браке по 10 лет живут и не могут на второго решиться.. завтра она как мать одиночка получит трешку от мера перед выборами..)