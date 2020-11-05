«Они сказали, что я пьяный». Водитель Петр Ярмак рассказал, как его били полицейские. ВИДЕО

Активисты под участком полиции в Житомире требуют наказать виновных в жестоком избиении водителя. 51-летнего мужчину просто из райотдела забрали в реанимацию и срочно прооперировали, потому что массивное внутреннее кровотечение угрожало жизни. Он уверяет — его били патрульные, но в полиции это отрицают. Об этом говорится 5 ноября в сюжете корреспонденты ТСН Елены Кузнецовой.
Под зданием областной полиции активисты из файерами и плакатами требуют наказать патрульных, которые избили водителя до полусмерти.
«Травмы внутренних органов, вырезанная селезенки, кишечника, свидетельствует о том, что человека били беззащитно. Это называется пытки», — уверяет участник пикета Сергей Ткачук.
Петр Ярмак рассказал, как его били
51-летний водитель Петр Ярмолюк, на защиту которого собрался пикет, говорит, что патрульные остановили его за нарушение правил. «Сказали выйти, показать документы. Я предъявил, но со мной не было водительского удостоверения. Сказали: «Вы пьяны». Я сказал, что инвалид III группы, у меня не четкая походка», — рассказывает Петр.
Мужчина говорит, за отказ садиться в полицейскую машину на него надели наручники и начали избивать. Даже уже лежачего.
«Ухо разбили, живот разбили, били так и ногами и руками, не знаю чем. Деньги требовали, а что ж... Я сказал, что деньги не дам, едем на экспертизу. Они меня в райотдел повезли», — добавляет мужчина.
А из райотдела мужчину уже забрала скорая. Диагностировали внутреннее кровотечение. «Выявлено жидкость, кровь в брюшной полости, пациенту проведено оперативное вмешательство. Селезенку удалено и часть тонкого кишечника», — сообщает заведующий хирургическим отделением больницы №1 Житомира Александр Шатило.
С водителем в машине было двое пассажиров — товарищ и женщина. Она боится показывать лицо. Говорит, ехали в центр попить кофе. Патрульные, которые остановили авто, вели себя вызывающе. «Они начали так активно, агрессивно. Его били со всей силы, руками, ногами», — рассказывает свидетель.
От водителя пахло алкоголем
У полиции своя версия. Настаивают, что от водителя пахло алкоголем. По требованию показать удостоверение ударил головой патрульного. Не успокоился даже в наручниках и пытался убежать.
«Он бежал, через короткий промежуток времени его нашли неподалеку, на придомовой территории, привели к патрульному автомобилю и доставили в отделение полиции», — рассказывает пресс-секретарь управления патрульной полиции в Житомирской области Игорь Иванюк.
Но служебное расследование проводят — копов, которые задерживали водителя, отстранили от работы. Но пытки — отрицают. Мол, есть видео с бодикамер и камер в отделении, которые изучают. Проверять действия копов будут следователи государственного бюро расследований.
А в полиции одновременно начали производство по факту телесных повреждений, причиненных патрульному.