Водитель Audi демонстративно, на глазах у инспекторов, продолжил употреблять алкоголь

Вчера 9 марта на улице Витрука в Житомире патрульные остановили автомобиль, у водителя которого заподозрили состояние алкогольного опьянения. Мужчина проходить освидетельствование отказался, зато демонстративно продолжил употреблять алкоголь в присутствии инспекторов.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
«9 марта на улице Витрука инспекторы патрульной полиции совместно с работниками ГУНП Житомирской области остановили автомобиль Audi. Когда патрульные пообщались с водителем транспортного средства, то обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако водитель отказался от проверки и продолжил употреблять алкогольные напитки в присутствии инспекторов », - говорится в сообщении.
На водителя автомобиля Audi патрульные полицейские составили протокол по ч. 4 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и вынесли административную постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.