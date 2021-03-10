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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 10 » 13:09:40

Водитель Audi демонстративно, на глазах у инспекторов, продолжил употреблять алкоголь

Сегодня, 13:23:40 1188 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водитель Audi демонстративно, на глазах у инспекторов, продолжил употреблять алкоголь

 Вчера 9 марта на улице Витрука в Житомире патрульные остановили автомобиль, у водителя которого заподозрили состояние алкогольного опьянения. Мужчина проходить освидетельствование отказался, зато демонстративно продолжил употреблять алкоголь в присутствии инспекторов.

Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

«9 марта на улице Витрука инспекторы патрульной полиции совместно с работниками ГУНП Житомирской области остановили автомобиль Audi. Когда патрульные пообщались с водителем транспортного средства, то обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако водитель отказался от проверки и продолжил употреблять алкогольные напитки в присутствии инспекторов », - говорится в сообщении.

На водителя автомобиля Audi патрульные полицейские составили протокол по ч. 4 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и вынесли административную постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

Тэги: водители, полиция, алкоголь, Житомир
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:33:49, Сегодня [Материал]

быкует народ.
Житич
2 Василий (Житич)   • 13:38:21, Сегодня [Материал]

Это не народ, это зажравшееся и уверовавшее во вседозволенность быдло!
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