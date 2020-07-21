В Житомирской области подростки спасли мужчину, который упал в водоем

В Житомирской области спасли мужчину, который упал в водоем и начал тонуть. Инцидент произошел 20 июля в городе Бердичеве. Об этом "ЖЖ
" рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Выяснилось, что дети купались в пруду и услышали, как в воду что-то упало. Когда двое ребят подплыли к берегу, то увидели там без сознания мужчину"
, - информируют спасатели.
Ребята вытащили его на берег, но он был без сознания. Не теряя времени, они побежали за помощью к спасателям.
"Мужчина, на вид ориентировочно 30-40 лет, уже начал синеть. Специалисты ГСЧС вызвали скорую и перенесли его в часть, чтобы медики смогли оказать пострадавшему помощь", - информирует ГСЧС.
До приезда работников экстренной медицинской помощи пожарные проводили реанимационные мероприятия - достали язык, который запал, откачали воду из легких, делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Прибывшие медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение городской больницы.