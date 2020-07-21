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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 21 » 13:16:49

В Житомирской области подростки спасли мужчину, который упал в водоем

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В Житомирской области подростки спасли мужчину, который упал в водоем

 В Житомирской области спасли мужчину, который упал в водоем и начал тонуть. Инцидент произошел 20 июля в городе Бердичеве. Об этом "ЖЖ" рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Выяснилось, что дети купались в пруду и услышали, как в воду что-то упало. Когда двое ребят подплыли к берегу, то увидели там без сознания мужчину", - информируют спасатели.

Ребята вытащили его на берег, но он был без сознания. Не теряя времени, они побежали за помощью к спасателям.


 

"Мужчина, на вид ориентировочно 30-40 лет, уже начал синеть. Специалисты ГСЧС вызвали скорую и перенесли его в часть, чтобы медики смогли оказать пострадавшему помощь", - информирует ГСЧС.


До приезда работников экстренной медицинской помощи пожарные проводили реанимационные мероприятия - достали язык, который запал, откачали воду из легких, делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение городской больницы.
Тэги: утопающий, спасение, Бердичев
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