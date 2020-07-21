В Житомире построят первый в области малый групповой дом для проживания детей-сирот

В Житомире построят первый малый групповой дом, который станет домом для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и для детей с инвалидностью.
Как стало известно «Журналу Житомира
», дом планируют построить на ул. Большой Бердичевской, 70.
Решение, которым согласовано строительство указанного объекта, было принято на внеочередной 69-й сессии Житомирского городского совета.
«В условиях, приближенных к семейным, будут проживать дети, которые по разным причинам не устроены в семейные формы воспитания. Эта среда для подготовки ребенка к самостоятельной жизни и социализации в обществе ... При этом поиск семьи для ребенка, который будет проживать в малом групповом доме, будет продолжаться», - отмечает Ольга Библа, начальник службы по делам детей городского совета.
Земельный участок, на котором планируют построить учреждение социальной защиты, относится к коммунальной собственности Житомирской городской ОТГ и находится в пользовании КП «Больница №1», его целевое назначение - для строительства учреждений здравоохранения и социальной защиты. Своим письмом Больница №1 дала согласие на размещение на этой территории МГД.
Сейчас идет подготовка необходимых документов для получения субвенции из государственного бюджета на строительство малого группового дома. Заведение нового типа, где дети будут проживать в условиях, приближенных к семейным, будет первым не только в нашем городе, но и области.