В Житомире построят первый в области малый групповой дом для проживания детей-сирот

«В условиях, приближенных к семейным, будут проживать дети, которые по разным причинам не устроены в семейные формы воспитания. Эта среда для подготовки ребенка к самостоятельной жизни и социализации в обществе ... При этом поиск семьи для ребенка, который будет проживать в малом групповом доме, будет продолжаться», - отмечает Ольга Библа, начальник службы по делам детей городского совета.