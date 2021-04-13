В Житомире появился еще один детский дом семейного типа: в нем воспитывают четырех деток. ФОТО

В Житомире заработал уже седьмой дом семейного типа. Сюда на воспитание и совместное проживание устроили двух братьев и сестру. В течение года семья Бессарабов пополнится и другими воспитанниками.
Как рассказывают в городском совете, родители-воспитатели Надежда и Руслан имеют родную дочь. Однако, давно мечтали подарить семейный уют тем детям, которым его не хватает.
«Мой отец воспитывался в интернате. С его детских воспоминаний знаю, как этим детям необходима любовь и забота. Поэтому воплотилась, можно сказать, моя мечта...», - рассказывает Надежда.
Они с мужем собрали документы, прошли обучение и получили соответствующие рекомендации.
Семья будет проживать в пригороде в четырехкомнатной квартире, которая уже обустроена мебелью, бытовой техникой и другими предметами длительного пользования за счет местного бюджета. В этом же здании функционируют еще 5 ДДСТ.
Всего в Житомире 7 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 46 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Первый ДДСТ был создан в Житомире в октябре 2006 года.
Сегодня на учете службы по делам детей находится 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Почти 93% детей устроены в семейные формы воспитания.
Фото с фейсбук-страницы мэра Житомира