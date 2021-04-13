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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 13 » 15:31:26

В Житомире появился еще один детский дом семейного типа: в нем воспитывают четырех деток. ФОТО

Вчера, 15:42:45 847 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире появился еще один детский дом семейного типа: в нем воспитывают четырех деток. ФОТО

 В Житомире заработал уже седьмой дом семейного типа. Сюда на воспитание и совместное проживание устроили двух братьев и сестру. В течение года семья Бессарабов пополнится и другими воспитанниками.

Как рассказывают в городском совете, родители-воспитатели Надежда и Руслан имеют родную дочь. Однако, давно мечтали подарить семейный уют тем детям, которым его не хватает.
 

«Мой отец воспитывался в интернате. С его детских воспоминаний знаю, как этим детям необходима любовь и забота. Поэтому воплотилась, можно сказать, моя мечта...», - рассказывает Надежда.


Они с мужем собрали документы, прошли обучение и получили соответствующие рекомендации.

Семья будет проживать в пригороде в четырехкомнатной квартире, которая уже обустроена мебелью, бытовой техникой и другими предметами длительного пользования за счет местного бюджета. В этом же здании функционируют еще 5 ДДСТ.

Всего в Житомире 7 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 46 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Первый ДДСТ был создан в Житомире в октябре 2006 года.

Сегодня на учете службы по делам детей находится 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Почти 93% детей устроены в семейные формы воспитания.














 
Фото с фейсбук-страницы мэра Житомира
Тэги: дети, Житомир, воспитание, детский дом
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Комментариев: 1
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:32:48, Сегодня [Материал]

А как это у них так лихо получаеться, а , товарищь мер ?
В области красная зона , и у других кандидатов ничего не получается , а у этих гляди - все получилось ! Просто волшебство какое то !
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