Житомирское «Полесье» сыграет в столице с донецким «Шахтером»

«Нам звонят команды из Премьер-Лиги и мы хотели бы сыграть на нашем стадионе, как вариант, потому что это было бы престижно для клуба. Не часто команды Премьер-Лиги могут приехать к нам в город и когда они приедут мы еще не знаем, возможно, в кубковых матчах. Но все равно, для людей для престижа клуба это было бы круто. Но пока, из-за определенных нюансов, временных трудностей, которые хочется, чтобы уже они решались как можно скорее, мы не можем. Но, думаю, для клуба это было бы здорово», - говорит главный тренер «полесских волков».