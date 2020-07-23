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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 23 » 12:27:08

Житомирское «Полесье» сыграет в столице с донецким «Шахтером»

Сегодня, 12:48:08 457 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» сыграет в столице с донецким «Шахтером»

 Житомирское «Полесье» сыграет матчи-спарринги с основными командами Премьер-Лиги: донецким «Шахтером» и луганской «Зарей».

Об этом в комментарии сайту «Спортивний Житомир» рассказал главный тренер «желто-зеленых» Сергей Шищенко.

По словам коуча, он хотел бы провести матчи в Житомире, чтобы житомирские болельщики смогли поддержать любимую команду, впрочем, пока центральный стадион не сможет принять эти игры.
 

«Нам звонят команды из Премьер-Лиги и мы хотели бы сыграть на нашем стадионе, как вариант, потому что это было бы престижно для клуба. Не часто команды Премьер-Лиги могут приехать к нам в город и когда они приедут мы еще не знаем, возможно, в кубковых матчах. Но все равно, для людей для престижа клуба это было бы круто. Но пока, из-за определенных нюансов, временных трудностей, которые хочется, чтобы уже они решались как можно скорее, мы не можем. Но, думаю, для клуба это было бы здорово», - говорит главный тренер «полесских волков».


Ближайший товарищеский поединок ФК «Полесье» может сыграть уже в воскресенье на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
 

«У нас уже есть договоренность с луганской «Зарей». И сейчас мы начали вести переговоры - уже подтвержден матч с донецким «Шахтером» на «Олимпийском» в 19 часов 26 числа. Сейчас мы решаем вопрос в плане тестирования, потому что это все-таки «Шахтер», нам нужно всем быть здоровыми. Сейчас нужно решить проблему с тестами, как мы протестируем футболистов в очередной раз и уже официально, если все будет нормально, то в воскресенье в 19 часов будем играть на «Олимпийском» с донецким «Шахтером», - сказал Сергей Шищенко.


Следующие товарищеские матчи «Полесья»


31 июля - «Чайка»
1 августа - «Олимпик»
7 августа - «Заря»
8 августа - «Верес»
Тэги: ФК Полесье, Шахтер, футбол
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