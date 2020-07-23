В Житомире подросток за рулем мопеда устроил ДТП и угодил в больницу. ФОТО

В Житомире поздно вечером 22 июля столкнулись мопед и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Победы и Ольжича.
По предварительной информации, виновником ДТП является водитель мопеда.
"Водитель мопеда, 15-летний местный житель, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Subaru под управлением 22-летнего житомирянина", - говорят в полиции.
В результате столкновения подросток получил телесные повреждения и был госпитализированы в областную детскую больницу.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.