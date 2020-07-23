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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 23 » 13:15:44

В Житомире подросток за рулем мопеда устроил ДТП и угодил в больницу. ФОТО

Сегодня, 13:27:44 583 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подросток за рулем мопеда устроил ДТП и угодил в больницу. ФОТО

 В Житомире поздно вечером 22 июля столкнулись мопед и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Победы и Ольжича.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель мопеда.
 

"Водитель мопеда, 15-летний местный житель, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Subaru под управлением 22-летнего житомирянина", - говорят в полиции.


В результате столкновения подросток получил телесные повреждения и был госпитализированы в областную детскую больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Тэги: Житомир, дтп, мопед
Комментариев: 1
Muz
1 Игорь (Muz)   • 14:20:56, Сегодня [Материал]
+4

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