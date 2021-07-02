Под Житомиром авто столкнулось с мопедом: погибли два человека

На трассе М-21 в пригороде Житомира автомобиль столкнулся с мопедом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июля около 22:30 в с. Олиевка Житомирского района.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, 56-летний житомирянин, двигаясь со стороны пгт Черняхов в направлении областного центра, столкнулся с мопедом под управлением 31-летнего местного жителя, который выезжал со второстепенной дороги"
, - информирует полиция.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства и его 28-летний пассажир погибли на месте происшествия.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 УК Украины.