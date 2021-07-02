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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 2 » 10:22:36

Под Житомиром авто столкнулось с мопедом: погибли два человека

Сегодня, 10:22:36 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром авто столкнулось с мопедом: погибли два человека

 На трассе М-21 в пригороде Житомира автомобиль столкнулся с мопедом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июля около 22:30 в с. Олиевка Житомирского района.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, 56-летний житомирянин, двигаясь со стороны пгт Черняхов в направлении областного центра, столкнулся с мопедом под управлением 31-летнего местного жителя, который выезжал со второстепенной дороги", - информирует полиция.

Фото: полиция


В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства и его 28-летний пассажир погибли на месте происшествия.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: мопед, Житомир, дтп
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