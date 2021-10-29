15-летний водитель мопеда погиб в ДТП в пригороде Житомира

В пригороде Житомира в ДТП погиб 15-летний парень. Авария произошла вечером 28 октября на 120 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Великие Кошарища.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, около 18.30 водитель мопеда Honda, совершая маневр разворота на автодороге, столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 31-летнего жителя г. Радомышля, который двигался в попутном направлении", - рассказали правоохранители.
В результате ДТП мопедист получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший – 15-летний житель Глубочицкой громады.
В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства.
Фото: ГУНП