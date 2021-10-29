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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 29 » 09:53:05

15-летний водитель мопеда погиб в ДТП в пригороде Житомира

Сегодня, 09:53:05 858 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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15-летний водитель мопеда погиб в ДТП в пригороде Житомира

 В пригороде Житомира в ДТП погиб 15-летний парень. Авария произошла вечером 28 октября на 120 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Великие Кошарища.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, около 18.30 водитель мопеда Honda, совершая маневр разворота на автодороге, столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 31-летнего жителя г. Радомышля, который двигался в попутном направлении", - рассказали правоохранители.


В результате ДТП мопедист получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший – 15-летний житель Глубочицкой громады.

В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства.

Фото: ГУНП
Тэги: мопед, Житомир, дтп
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