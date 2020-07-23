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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 23 » 14:18:49

Житомирян в Viber и Telegram будут информировать о ремонтах и чрезвычайных ситуациях

Сегодня, 14:43:49 285 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян в Viber и Telegram будут информировать о ремонтах и чрезвычайных ситуациях

 В Житомире создадут систему информирования населения о чрезвычайных, аварийных ситуациях и других события в городе. Соответствующее решение было принято 23 июля во время заседания исполнительного комитета.

«Система информирования населения Житомирской объединенной территориальной громады - это система автоматической отправки сообщений с целью информирования населения о чрезвычайных и аварийных ситуациях, транспортных и других событиях с использованием систем обмена мгновенными сообщениями», - говорится в решении.

Как стало известно «Журналу Житомира», информировать житомирян будут в мессенджерах Viber и Telegram.
 

«Предприятия, учреждения и организации, которые подчиняются Житомирскому городскому совету, будут предоставлять оперативную информацию о чрезвычайных происшествиях, аварийных и плановых работах, которые существенно влияют на жизнеобеспечение общества, а именно: ограничение водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, перекрытие дорог, изменение движения транспорта, и другие чрезвычайные происшествия. Эта информация будет размещена в системе, что позволит быстро проинформировать население», - отметила секретарь городского совета Наталья Чиж.


Подключение пользователей к системе будет осуществляться добровольно и на бесплатной основе.
Тэги: оповещение, Житомир, мессенджер
Комментариев: 1
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 16:02:52, Сегодня [Материал]
0

Сначала надо таки создать, а потом уже хвастаться (или хвостаться)!
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