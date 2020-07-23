Житомирян в Viber и Telegram будут информировать о ремонтах и чрезвычайных ситуациях

В Житомире создадут систему информирования населения о чрезвычайных, аварийных ситуациях и других события в городе. Соответствующее решение было принято 23 июля во время заседания исполнительного комитета.
«Система информирования населения Житомирской объединенной территориальной громады - это система автоматической отправки сообщений с целью информирования населения о чрезвычайных и аварийных ситуациях, транспортных и других событиях с использованием систем обмена мгновенными сообщениями»
, - говорится в решении.
Как стало известно «Журналу Житомира
», информировать житомирян будут в мессенджерах Viber и Telegram.
«Предприятия, учреждения и организации, которые подчиняются Житомирскому городскому совету, будут предоставлять оперативную информацию о чрезвычайных происшествиях, аварийных и плановых работах, которые существенно влияют на жизнеобеспечение общества, а именно: ограничение водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, перекрытие дорог, изменение движения транспорта, и другие чрезвычайные происшествия. Эта информация будет размещена в системе, что позволит быстро проинформировать население», - отметила секретарь городского совета Наталья Чиж.
Подключение пользователей к системе будет осуществляться добровольно и на бесплатной основе.