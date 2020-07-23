Центральный стадион Житомира сможет принимать матчи «Полесье», но при некоторых условиях

«В данный момент стадиону трудно дать оценку, потому что он не сдан в эксплуатацию. Это ключевой момент. Здесь должен быть оформлен акт соответствия спортивного сооружения и только после этого можно будет говорить, что стадион соответствует определенным критериям. После того, как мы провели обзор, мы сформируем рекомендации, укажем чего не хватает, каковы минимальные требования, чтобы можно было принимать матчи. Чтобы в дальнейшем стадион отвечал наивысшему возможному критерию, то есть, третьему, который является максимумом для этого стадиона. Потенциально, это могут быть и международные матчи, скажем, молодежной сборной Украины, или другие матчи такого уровня. Но здесь еще очень много надо сделать. То есть, потенциал - третья категория, но еще очень много недоработок», - рассказывает менеджер по реализации специальных проектов Юрий Нестрига.

ФОТО: Житомир инфо

«Если мы говорили о том, что мы можем в перспективе принимать матчи здесь без зрителей, то сегодня мы услышали о том, что при небольших доработках, этот стадион (в случае, если будет разрешение) сможет принять первые матчи со зрителями. Я думаю, это очень большое событие. Для нас это действительно хорошая новость, что все-таки мы двигаемся, возможно, не так быстро, как мы бы хотели, но двигаемся в правильном направлении. Я верю в то, что сегодняшняя комиссия выработает финальный документ и он будет отправлен заказчику строительства в Житомирскую облгосадминистрацию, собственнику - областному совету, и нам футбольному клубу, который подавал документы на аттестацию и ждет финального решения, и впоследствии все работы будут доработаны, будет принято положительное решение и предварительно 5 сентября, если это будет домашний матч, или, возможно, чуть позже, 10 сентября, этот стадион сможет принять зрителя после реконструкции», - говорит директор ФК «Полесье» Владимир Загурский.