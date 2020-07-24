Чиновник облсовета выгнал «Полесье» со спортбазы: ультрас пришли «разруливать» ситуацию. ФОТО

24 июля под стенами Житомирской ОГА собрались болельщики ФК «Полесье» из-за того, что футбольному клубу фактически запретили находиться на тренировочной базе в селе Березина.
«Уже несколько дней происходит непонятная ситуация с вопросом продления договора о предоставлении услуг спортивной базой в с. Березина. Чиновники областного совета, а именно некий Василий Грибук, отказывается предоставлять спортивную базу для нашего клуба! Ищет причины, говорит, что ему по барабану все, и никто на него не повлияет. А наши ребята уже моются в карьере после тренировки, команда Первой лиги на минуту. Им отключают свет, когда хотят, говорят, что они уже на улице. Что хочет дальше делать с этой базой этот Грибук - неизвестно, но точно известно, что сначала это стоило клубу 10 000 гривен, а сейчас это уже стоит 60 000»
, - пишут ультрас «Полесья» в Facebook
.
ФОТО: Times.Zt
По информации Times.Zt
, к митингующим вышел Василий Грибук и объяснил, что ФК «Полесье» находился на тренировочной базе вообще незаконно. По его словам, он подписывал договор об аренде под давлением руководства Житомирской ОГА.
После словесной перепалки директор ФК «Полесье» Владимир Загурский и директор КП «Житомирская областная школа высшего мастерства» Василий Грибук пошли в юридический отдел облсовета, чтобы решить как «Полесье» будет продлевать договор аренды спортивной базы.
О конфликте между футбольным клубом и коммунальным предприятием рассказал первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко.
«Эта ситуация не нова, она возникла еще раньше. Сегодня для меня лично было странно, что ситуация зашла в тупик, потому что четыре дня назад в моем кабинете с руководством клуба и базы мы согласовали все спорные вопросы, пожали друг другу руки и пошли оформлять соответствующие документы. Удивляет меня и не конструктивная позиция руководителя школы спортивного мастерства, поэтому под давлением фанатов мы объяснили ему ситуацию, и сейчас они упорядочивают спорные пункты договора. Сегодня договор уже будет подписан. Уверяю жителей области, наша команда тренировалась, тренируется и будет там тренироваться», - заявил Крамаренко.
Он также пояснил, что считаться с позицией руководителя коммунального учреждения не собирается, ведь Василий Грибук объясняет своё сопротивление тем, что на базе незавершенное строительство и он не имеет права там кого-то поселить. Однако футбольная команда пользуется этим объектом уже несколько лет в таком же статусе.
«Я не хочу комментировать внутренние убеждения Грибука, но я хочу ему напомнить, что функционирование и подготовка нашей команды на достойном уровне, а ее выступления в чемпионате Первой лиги для области является приоритетом. У них было 2 дня, чтобы подписать документы. Сегодня я дал им дополнительно еще полчаса»
, - сказал Крамаренко.
Вскоре в кабинет зашли стороны конфликта и сообщили, что договор на аренду спортивной базы в селе Березина наконец подписан.
От я бачу, приціл та дві якісь молнії, як на електричних щитках. Кожен бачить своє, те що хоче бачити. Наприклад, відвертий страшний фашист, що приходить у вісні до упоротого ватника, побачить дві руни SS )) Страшна обригана сєпарська комуняка теж побачить страхіття, та неодмінно обуриться)) Ви відноситись до даних категорій?)
http://insider.zt.ua/blogs/40595-kazino-royal.html#sel=26:1,26:1