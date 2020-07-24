Чиновник облсовета выгнал «Полесье» со спортбазы: ультрас пришли «разруливать» ситуацию. ФОТО

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«Эта ситуация не нова, она возникла еще раньше. Сегодня для меня лично было странно, что ситуация зашла в тупик, потому что четыре дня назад в моем кабинете с руководством клуба и базы мы согласовали все спорные вопросы, пожали друг другу руки и пошли оформлять соответствующие документы. Удивляет меня и не конструктивная позиция руководителя школы спортивного мастерства, поэтому под давлением фанатов мы объяснили ему ситуацию, и сейчас они упорядочивают спорные пункты договора. Сегодня договор уже будет подписан. Уверяю жителей области, наша команда тренировалась, тренируется и будет там тренироваться», - заявил Крамаренко.