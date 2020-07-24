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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 24 » 13:44:01

Чиновник облсовета выгнал «Полесье» со спортбазы: ультрас пришли «разруливать» ситуацию. ФОТО

Сегодня, 14:10:01 717 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чиновник облсовета выгнал «Полесье» со спортбазы: ультрас пришли «разруливать» ситуацию. ФОТО

 24 июля под стенами Житомирской ОГА собрались болельщики ФК «Полесье» из-за того, что футбольному клубу фактически запретили находиться на тренировочной базе в селе Березина.

«Уже несколько дней происходит непонятная ситуация с вопросом продления договора о предоставлении услуг спортивной базой в с. Березина. Чиновники областного совета, а именно некий Василий Грибук, отказывается предоставлять спортивную базу для нашего клуба! Ищет причины, говорит, что ему по барабану все, и никто на него не повлияет. А наши ребята уже моются в карьере после тренировки, команда Первой лиги на минуту. Им отключают свет, когда хотят, говорят, что они уже на улице. Что хочет дальше делать с этой базой этот Грибук - неизвестно, но точно известно, что сначала это стоило клубу 10 000 гривен, а сейчас это уже стоит 60 000», - пишут ультрас «Полесья» в Facebook.



ФОТО: Times.Zt

По информации Times.Zt, к митингующим вышел Василий Грибук и объяснил, что ФК «Полесье» находился на тренировочной базе вообще незаконно. По его словам, он подписывал договор об аренде под давлением руководства Житомирской ОГА.

После словесной перепалки директор ФК «Полесье» Владимир Загурский и директор КП «Житомирская областная школа высшего мастерства» Василий Грибук пошли в юридический отдел облсовета, чтобы решить как «Полесье» будет продлевать договор аренды спортивной базы.





О конфликте между футбольным клубом и коммунальным предприятием рассказал первый заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко.
 

«Эта ситуация не нова, она возникла еще раньше. Сегодня для меня лично было странно, что ситуация зашла в тупик, потому что четыре дня назад в моем кабинете с руководством клуба и базы мы согласовали все спорные вопросы, пожали друг другу руки и пошли оформлять соответствующие документы. Удивляет меня и не конструктивная позиция руководителя школы спортивного мастерства, поэтому под давлением фанатов мы объяснили ему ситуацию, и сейчас они упорядочивают спорные пункты договора. Сегодня договор уже будет подписан. Уверяю жителей области, наша команда тренировалась, тренируется и будет там тренироваться», - заявил Крамаренко.


Он также пояснил, что считаться с позицией руководителя коммунального учреждения не собирается, ведь Василий Грибук объясняет своё сопротивление тем, что на базе незавершенное строительство и он не имеет права там кого-то поселить. Однако футбольная команда пользуется этим объектом уже несколько лет в таком же статусе.



«Я не хочу комментировать внутренние убеждения Грибука, но я хочу ему напомнить, что функционирование и подготовка нашей команды на достойном уровне, а ее выступления в чемпионате Первой лиги для области является приоритетом. У них было 2 дня, чтобы подписать документы. Сегодня я дал им дополнительно еще полчаса», - сказал Крамаренко.

Вскоре в кабинет зашли стороны конфликта и сообщили, что договор на аренду спортивной базы в селе Березина наконец подписан.

Тэги: ФК Полесье, спортивная база, облсовет
Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:28:58, Сегодня [Материал]
+2

Цікава форма логотипу "Полісся" - з ССовськими стрілами та кельтським хрестом.
FFanarr
3 FNR (FFanarr)   • 15:22:28, Сегодня [Материал]
-1

По-перше, це не форма і не логотип ФК"Полісся", це фанати. Для вас мабуть буде новиною, що 2021 році можна на заказ робити принти на футболках, за допомогою таких штук, що світяться та гудять. Зрозуміло, що коли Святослав (SlavaNibiru) воював на на берлінських фронтах з самим Адольфом в рукопашку, в 1945 році, такого не було)
От я бачу, приціл та дві якісь молнії, як на електричних щитках. Кожен бачить своє, те що хоче бачити. Наприклад, відвертий страшний фашист, що приходить у вісні до упоротого ватника, побачить дві руни SS )) Страшна обригана сєпарська комуняка теж побачить страхіття, та неодмінно обуриться)) Ви відноситись до даних категорій?)
current_user
2 Current User (current_user)   • 14:50:48, Сегодня [Материал]
0

Василий Грибук будет в списке кандидатов на меры.
http://insider.zt.ua/blogs/40595-kazino-royal.html#sel=26:1,26:1
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