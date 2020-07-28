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На трассе под Житомиром не разминулись легковушки: два человека в больнице. ФОТО

Сегодня, 11:20:27 241 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе под Житомиром не разминулись легковушки: два человека в больнице. ФОТО

 В Житомирском районе дорогу не поделили две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 20 км автодороги Житомир - Ставище.

По предварительной информации, виновником является водитель автомобиля Ford, который выехал на полосу встречного движения.

"26-летний житель района, двигаясь по автодороге неподалеку с. Тарасовка, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Peugeot под управлением 53-летнего жителя пгт Пулины", - сообщают в полиции области.

В результате столкновения легковушек травмы получили водитель и 54-летняя пассажирка автомобиля Peugeot. Они были доставлены в местную больницу для оказания помощи. Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.




 
Тэги: Житомирский район, дтп
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