Огненные отношения: в Житомирской области селянин из-за ревности поджег жену

"Вечером между гражданскими супругами возник внезапный конфликт на почве ревности. В разгаре эмоций 50-летний мужчина облил, вероятно, бензином, жену, которая в этот момент лежала, и не ожидала такого развития ситуации. Поняв серьезность его намерений, женщина вскочила бежать, однако одежду на ней вспыхнула из-за брошенной сожителем в ее сторону зажженной спички", - информирует полиция области.