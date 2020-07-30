Огненные отношения: в Житомирской области селянин из-за ревности поджег жену

В Житомирской области мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег 41-летнюю женщину. Известно, что инцидент произошел 29 июля в селе Давыдовка, а причиной этому послужила ревность.
"Вечером между гражданскими супругами возник внезапный конфликт на почве ревности. В разгаре эмоций 50-летний мужчина облил, вероятно, бензином, жену, которая в этот момент лежала, и не ожидала такого развития ситуации. Поняв серьезность его намерений, женщина вскочила бежать, однако одежду на ней вспыхнула из-за брошенной сожителем в ее сторону зажженной спички", - информирует полиция области.
Женщина сбрасывала одежду, охваченную пламенем, ей помогали соседи. В результате они потушили огонь. Предварительно медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины.
Мужчину полицейские задержали по месту жительства. Он имел признаки алкогольного опьянения.
По данному факту начато уголовное производство по статьям 15 (покушение на преступление), 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.