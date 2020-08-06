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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Август » 6 » 08:58:52

Суд оштрафовал 9 депутатов, которые не вовремя подали декларации

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Суд оштрафовал 9 депутатов, которые не вовремя подали декларации

 В Житомирской области 9 депутатов Словечанского сельского совета оштрафовали за несвоевременно поданные декларации без уважительных причин. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирщины.
 

"Установлено, что депутаты сельского совета, являясь, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", субъектами ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, нарушили требования ч. 1 ст. 45 указанного Закона. В частности, декларацию лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2019 год без уважительных причин, подали после установленного законом срока - 1.06.2020", - информирует ведомство.


Постановлениями Овручского районного суда 9 человек признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и применены к ним взыскания в виде штрафа на общую сумму 7650 гривен.

Среди депутатов, привлеченных к административной ответственности: должностные лица государственных учреждений, в частности, директор одной из общеобразовательных школ района, главный врач коммунальной больницы, фельдшер, ведущий экономист лесного предприятия, лесничий одного из лесхозов, начальник одного из отделений связи, инженер общества с ограниченной ответственностью, мастер частного предприятия.
Тэги: суд, штраф, депутат, декларация
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