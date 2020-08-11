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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 11 » 11:38:34

В центре Житомира в пятницу откроется ярмарка меда

Сегодня, 11:45:34 169 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира в пятницу откроется ярмарка меда

 В Житомире на улице Михайловской состоится областная ярмарка меда. Об этом в соцсети сообщает Житомирский областной туристический информационный центр.

"Свежесобранный мед разных медоносов, прополис, цветочная пыльца, забрус, воск, маточное молочко и другие виды полезных лакомств будут представлены к дегустации и продаже пчеловодами области. Цены от производителя", - говорится в сообщении.

Также в программе розыгрыши призов и акционные подарки за приобретенную продукцию пчеловодства.

Ярмарка стартует в пятницу, 14 августа. Мероприятие продлится с 10.00 до 20.00.
Тэги: Житомир, ярмарка, мед
Комментариев: 1
victorio
1 Виктор (victorio)   • 12:36:46, Сегодня [Материал]
0

Мням какая вкусняшка! МММмммммм....... ) дайте ложку побольше и отвернитесь.
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