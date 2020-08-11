В центре Житомира в пятницу откроется ярмарка меда

В Житомире на улице Михайловской состоится областная ярмарка меда. Об этом в соцсети сообщает Житомирский областной туристический информационный центр.
"Свежесобранный мед разных медоносов, прополис, цветочная пыльца, забрус, воск, маточное молочко и другие виды полезных лакомств будут представлены к дегустации и продаже пчеловодами области. Цены от производителя"
, - говорится в сообщении
.
Также в программе розыгрыши призов и акционные подарки за приобретенную продукцию пчеловодства.
Ярмарка стартует в пятницу, 14 августа. Мероприятие продлится с 10.00 до 20.00.