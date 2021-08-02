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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 2 » 12:21:34

В центре Житомира пасечники два дня будут продавать мед

Вчера, 12:21:34 610 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира пасечники два дня будут продавать мед

 В Житомире все желающие 13 и 14 августа смогут посетить пчеловодческую ярмарку. Она будет проходить на улице Михайловской с 9:00 до 20:00.

Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета.

Отмечается, что во время ярмарки горожане смогут приобрести медовую продукцию у пасечников.

"Согласовать общественной организации "Бджологради Житомирщини" (далее - организатор ярмарки) организацию проведения ярмарки по продаже продукции пчеловодства с правом привлечения субъектов хозяйствования (далее - участников ярмарки) с 13.08.2021 по 14.08.2021 с 09.00 до 20.00 без права реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, за исключением реализации напитков медовых, на территории ул. Михайловская при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, определенных действующим законодательством Украины", - говорится в проектах решении.
Тэги: ярмарка, Житомир, мед
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Комментариев: 1
kolia-68
1 kolia-608 (kolia-68)   • 19:04:44, Вчера [Материал]

Те що там продають, назвать медом язик не повертаеться
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