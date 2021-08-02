В центре Житомира пасечники два дня будут продавать мед

В Житомире все желающие 13 и 14 августа смогут посетить пчеловодческую ярмарку. Она будет проходить на улице Михайловской с 9:00 до 20:00.
Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте городского совета
.
Отмечается, что во время ярмарки горожане смогут приобрести медовую продукцию у пасечников.
"Согласовать общественной организации "Бджологради Житомирщини" (далее - организатор ярмарки) организацию проведения ярмарки по продаже продукции пчеловодства с правом привлечения субъектов хозяйствования (далее - участников ярмарки) с 13.08.2021 по 14.08.2021 с 09.00 до 20.00 без права реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, за исключением реализации напитков медовых, на территории ул. Михайловская при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, определенных действующим законодательством Украины"
, - говорится в проектах решении.