Спасение Мухи: в Житомире из канализационного коллектора вытащили овчарку

В Житомире глубокого канализационного колодца спасли собаку, которая туда провалилась и не смогла самостоятельно выбраться. Инцидент произошел ночью 10 августа на ул. Вильский шлях.
"По линии 101 г. Житомир поступило сообщение от женщины о том, что на обочине по ул. Вильск шлях в коммуникационный колодец провалилась собака и необходима помощь спасателей для ее изъятия", - информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Выяснилось, что вечером женщина гуляла со своей собакой и услышала скулеж из колодца. Там на глубине около 2 м находилась соседская овчарка по кличке Муха.
Животное стояло наполовину в воде и мусоре. Пожарные сделали из спасательной веревки лассо и, накинув на собку, осторожно подняли её на поверхность.
"Она была нервозная и испуганная, поэтому бойцы ГСЧС сначала успокоили животное, и только после этого отдали ее женщине"
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