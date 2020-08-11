Спасение Мухи: в Житомире из канализационного коллектора вытащили овчарку

"По линии 101 г. Житомир поступило сообщение от женщины о том, что на обочине по ул. Вильск шлях в коммуникационный колодец провалилась собака и необходима помощь спасателей для ее изъятия", - информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.