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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 11 » 12:39:12

Спасение Мухи: в Житомире из канализационного коллектора вытащили овчарку

Сегодня, 12:59:12 834 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спасение Мухи: в Житомире из канализационного коллектора вытащили овчарку

 В Житомире глубокого канализационного колодца спасли собаку, которая туда провалилась и не смогла самостоятельно выбраться. Инцидент произошел ночью 10 августа на ул. Вильский шлях.
 

"По линии 101 г. Житомир поступило сообщение от женщины о том, что на обочине по ул. Вильск шлях в коммуникационный колодец провалилась собака и необходима помощь спасателей для ее изъятия", - информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.


Выяснилось, что вечером женщина гуляла со своей собакой и услышала скулеж из колодца. Там на глубине около 2 м находилась соседская овчарка по кличке Муха.

Животное стояло наполовину в воде и мусоре. Пожарные сделали из спасательной веревки лассо и, накинув на собку, осторожно подняли её на поверхность.

"Она была нервозная и испуганная, поэтому бойцы ГСЧС сначала успокоили животное, и только после этого отдали ее женщине", - информируют спасатели.
Тэги: спасение, собака, Житомир, спасатели
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:42:33, Сегодня [Материал]
0

молодцы
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 15:28:47, Сегодня [Материал]
+1

Очень жаль что туда не провалилась та сука которая открыла этот колодец!
Читатель
3 Дмитрий (Читатель)   • 21:16:27, Сегодня [Материал]
0

Предыдущий "оратор" написал то, что сразу напрашивается: когда уже будут закрыты колодцы?. Раньше воровали люки, а сейчас?
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