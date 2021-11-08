В Житомире для спасения собаки из колодца развернули спецоперацию. ФОТО

В Житомире в городском парке провели операцию по спасению собаки, которая упала в канализационный колодец. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"7 ноября в 10:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в изъятии собаки из канализационного колодца в парке г. Житомир. На месте происшествия выяснилось, что беспризорный пес упал в еще не введенный в эксплуатацию канализационный колодец, без воды, глубиной около 3 м"
, - говорится в сообщении.
С помощью стремянки специалисты ГСЧС спустились внутрь колодца, обвязали собаку спасательной веревкой и подняли ее на поверхность.
По внешним признакам пес повреждений не получил. Животное развязали и отпустили. К проведению аварийно-спасательных работ привлекались 5 бойцов ГСЧС и 1 единица техники.
Фото: ГСЧС