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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 8 » 13:31:27

В Житомире для спасения собаки из колодца развернули спецоперацию. ФОТО

Вчера, 13:31:27 733 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире для спасения собаки из колодца развернули спецоперацию. ФОТО

 В Житомире в городском парке провели операцию по спасению собаки, которая упала в канализационный колодец. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

"7 ноября в 10:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в изъятии собаки из канализационного колодца в парке г. Житомир. На месте происшествия выяснилось, что беспризорный пес упал в еще не введенный в эксплуатацию канализационный колодец, без воды, глубиной около 3 м", - говорится в сообщении.

С помощью стремянки специалисты ГСЧС спустились внутрь колодца, обвязали собаку спасательной веревкой и подняли ее на поверхность.

По внешним признакам пес повреждений не получил. Животное развязали и отпустили. К проведению аварийно-спасательных работ привлекались 5 бойцов ГСЧС и 1 единица техники.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомир, спасение, собака
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