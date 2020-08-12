Рейтинг высших учебных заведений: титул лучшего в Житомире завоевала политехника

Портал Освіта.ua составил ежегодный Консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений 2020 года. Рейтинг охватывает 241 учреждение высшего образования в Украине.
"В качестве исходных данных для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины использованы наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные рейтинги учебных заведений Украины: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал ЗНО на контракт", каждый из которых использует различные критерии оценки высших учебных заведений"
, - информирует портал
.
В консолидированный рейтинг попали и высшие учебные заведения Житомира.
Согласно рейтингу, лучший вуз города - Житомирская политехника. Университет занял 59 строчку рейтинга.
Сразу со политехникой, на 60 месте, Житомирский государственный университет имени Франко.
За пределами сотни: Полесский национальный университет (116 место), Житомирский базовый фармацевтический колледж (196 место), Житомирский военный институт имени Королёва (222 место), Житомирский медицинский институт (230 место).