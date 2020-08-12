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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Август » 12 » 11:45:30

Рейтинг высших учебных заведений: титул лучшего в Житомире завоевала политехника

Сегодня, 11:51:30 702 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рейтинг высших учебных заведений: титул лучшего в Житомире завоевала политехника

 Портал Освіта.ua составил ежегодный Консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений 2020 года. Рейтинг охватывает 241 учреждение высшего образования в Украине.

"В качестве исходных данных для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины использованы наиболее авторитетные среди экспертов и средств массовой информации национальные рейтинги учебных заведений Украины: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал ЗНО на контракт", каждый из которых использует различные критерии оценки высших учебных заведений", - информирует портал.

В консолидированный рейтинг попали и высшие учебные заведения Житомира.

Согласно рейтингу, лучший вуз города - Житомирская политехника. Университет занял 59 строчку рейтинга.

Сразу со политехникой, на 60 месте, Житомирский государственный университет имени Франко.

За пределами сотни: Полесский национальный университет (116 место), Житомирский базовый фармацевтический колледж (196 место), Житомирский военный институт имени Королёва (222 место), Житомирский медицинский институт (230 место).
Тэги: Университет, вузы, Житомир, рейтинг
Комментариев: 1
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 12:32:31, Сегодня [Материал]
+1

Военный институт ниже по рейтингу колледжа ))) преподавательский состав для старших классов средней школы? )
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