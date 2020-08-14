«Руки геть від підприємців!», — в Житомире люди просят защитить Брусиловский маслозавод от рейдерства чиновников

В пятницу, 14 августа, у стен Житомирской областной прокуратуры собрались активисты, журналисты и сотрудники Брусиловского маслозавода. Люди выступают против давления на завод со стороны чиновников Прокуратуры, называя происходящее попыткой рейдерского захвата предприятия, – сообщает #FN
с места событий.
Праздничным утром пятницы у стен областной прокуратуры собрались люди — около 50 человек.
В руках у них плакаты с надписями: «Стоп корупцію, захистимо робітників Брусилівського маслозаводу», «Геть свавілля податкової. Руки геть від законної власності підприємців!», «Заступник прокурора області Віталій Мякішев — криша рейдерів, грабує чесних робітників», «Влада, руки геть від підприємців!».
Сегодня мы все собрались на мирную акцию протеста в связи с тем, что на Брусиловский маслозавод совершается давление со стороны властей.
Ко мне обратились люди — работники завода, с просьбой помочь, разъяснить ситуацию. Это не политическая акция, тут присутствуют представители различных общественных организаций, студенты, ветераны и работники завода ... И мы все обеспокоены тем, что в области уничтожается малый и средний бизнес, – говорит один из организаторов акции, общественный деятель Сергей Форест.
Участники акции в масках и соблюдают дистанцию — требование чиновников при проведении массовых мероприятий
Люди просят спасти Брусиловский маслозавод:
Речь идёт о Брусиловском маслозаводе. Он был создан в 1936-м году — это один из старейших молочных заводов в Украине. Сейчас на предприятии работают более 100 человек, у многих из них есть семьи — и все они хотят выжить в это тяжёлое время.
Люди обеспокоены тем, что завод могут попросту закрыть — и все они потеряют работу. «На завод идёт постоянное давление — бесконечные проверки, налоговая, прокуратура. Работать не дают. Мы думаем, что предприятие хотят забрать, потом или продадут, или закроют», – рассказывает один из митингующих, Владимир.
На заводе начались постоянные проверки, обыски — и мы не понимаем, что происходит. У меня двое детей, девочки, школьницы — и я не могу сейчас остаться без работы. Поэтому, мы очень просим чиновников и областные власти обратить внимание на нас, помочь нам ... , – говорит одна из протестующих, Светлана.
«На Брусиловский маслозавод идёт давление со стороны властей», – Сергей Форест
По словам протестующих, вопрос давления на завод курирует заместитель прокурора области Виталий Леонидович Мякишев
. Пытаемся получить у представителей прокуратуры комментарий по ситуации, возможно — пообщаться и с самим Виталием Мякишевым. К нам выходит Балашкевич Виктория Сергеевна, начальник отдела по связям с общественностью.
Я вас приглашаю к себе в кабинет, где мы с вами пообщаемся — вы напишите письменное обращение, а я организую его дальнейшее направление и решение вопроса по сути, – предлагает Виктория.
Комментарий у заместителя прокурора области Виталия Мякишева нам взять так и не удалось — чиновник к нам не вышел, так как из-за угрозы распространения COVID-19 руководство Прокуратуры не встречается с людьми и журналистами лично.
В связи с тем, что у нас сейчас такая ситуация с COVID-19, наше руководство личный приём не ведёт — он приостановлен, – говорит Виктория.
Акция протеста продолжилась у стен областной администрации_photo_FreshNews
Люди продолжают протест под стенами Житомирской областной администрации — но там к ним никто из представителей власти так и не вышел.
Сегодня в Житомир приехал министр, все заняты, – сообщил нам охранник у входа в ОГА.
Это правда, сегодня в Житомир действительно с рабочим визитом приехал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
Но, хоть кто-то ведь мог к нам выйти, секретарь, заместитель — не важно кто, мы издалека ехали, – говорит одна из митингующих, Татьяна.
P.S. Если давление не прекратится, демонстранты и сотрудники завода обещают новые акции протеста, на этот раз с семьями и детьми. Мы, в свою очередь, надеемся на обратную связь от представителей Прокуратуры — и на официальный комментарий по ситуации с их стороны. Соответствующие запросы отправим в ближайшее время.