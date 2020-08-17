В селе под Житомиром задержали фуры со львовским мусором: водители имели поддельные документы

Вблизи с. Лещин Житомирского района были обнаружены два грузовика с мусором. Во время проверки выяснилось, что документы на груз поддельные, а везли отходы со Львова.
Грузовики, из которых текла жидкость с характерным запахом, на окраине села заметили путники.
"На место происшествия выехали полицейские сектора реагирования, а впоследствии и сотрудники следственно-оперативной группы районного отделения. Во время проверки водители, жители Львовщины, оказали правоохранителям документы на груз, достоверность которых вызвала подозрение, поскольку содержали признаки подделки", - информирует ГУНП Житомирской области.
По имеющимся накладными, в фурах со Львова на Киевщину перевозилось вторичное сырье.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - ст. 358 (Подделка документов...) УК Украины.
ФОТО: ГУ Нацполиции