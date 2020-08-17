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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 17 » 08:55:14

В селе под Житомиром задержали фуры со львовским мусором: водители имели поддельные документы

Вчера, 08:59:14 1965 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром задержали фуры со львовским мусором: водители имели поддельные документы

 Вблизи с. Лещин Житомирского района были обнаружены два грузовика с мусором. Во время проверки выяснилось, что документы на груз поддельные, а везли отходы со Львова.

Грузовики, из которых текла жидкость с характерным запахом, на окраине села заметили путники.
 

"На место происшествия выехали полицейские сектора реагирования, а впоследствии и сотрудники следственно-оперативной группы районного отделения. Во время проверки водители, жители Львовщины, оказали правоохранителям документы на груз, достоверность которых вызвала подозрение, поскольку содержали признаки подделки", - информирует ГУНП Житомирской области.


По имеющимся накладными, в фурах со Львова на Киевщину перевозилось вторичное сырье.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - ст. 358 (Подделка документов...) УК Украины.

ФОТО: ГУ Нацполиции
Тэги: Грузовики, мусор, Житомир
Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 10:49:22, Вчера [Материал]
+1

За все время хоть одну фуру конфисковали?
Mira
2 Irina (Mira)   • 14:45:14, Вчера [Материал]
0

Сколько можно! Интересно , а куда девали ввезенный за все эти годы львовский мусор?
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