В Житомире мотоциклист сбил пешехода: от полученных травм он скончался. ФОТО

В Житомире мотоциклист сбил мужчину, переходившего улицу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа около 15:10 на площади Освобождения.
Об этом «Журналу Житомира
» рассказали в полиции Житомирской области.
«Предварительно, водитель мотоцикла Loncin, 40-летний житомирянин, двигаясь в направлении центра города, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу», - отмечают правоохранители.
В результате ДТП пешеход, 66-летний житель Житомира, получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. К сожалению, через несколько часов он умер.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
ФОТО: ГУНП
Ось фото цього переходу влітку
https://goo.su/1Wq1
Детальніше тут
https://youtu.be/FcvlY6xMZcY?t=635