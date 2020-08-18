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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 18 » 09:56:23

В Житомире мотоциклист сбил пешехода: от полученных травм он скончался. ФОТО

Сегодня, 10:17:23 1725 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мотоциклист сбил пешехода: от полученных травм он скончался. ФОТО

 В Житомире мотоциклист сбил мужчину, переходившего улицу по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа около 15:10 на площади Освобождения.

Об этом «Журналу Житомира» рассказали в полиции Житомирской области.
 

«Предварительно, водитель мотоцикла Loncin, 40-летний житомирянин, двигаясь в направлении центра города, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу», - отмечают правоохранители.


В результате ДТП пешеход, 66-летний житель Житомира, получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы. К сожалению, через несколько часов он умер.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

ФОТО: ГУНП
Тэги: мотоциклист, дтп, Житомир
Комментариев: 6
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1 Name Surname (viewer)   • 11:27:44, Сегодня [Материал]
+2

Так, там дійсно стрьомний пішохідний перехід вулиці Перемоги біля WOG. Там немає світлофора для пішоходів, і коли переходиш, то спочатку чекаєш поки загориться по Перемоги червоний, для машин, які їдуть в сторону Богунії, а потім підгадуєш, щоб з Вільського шляху або проспекта Мира не було машин в сторону центра.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 11:33:38, Сегодня [Материал]
+1

Это ж с какой скоростью надо было лететь, чтоб не заметить перехода, пешехода и достичь летального результата?
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3 Name Surname (viewer)   • 11:45:16, Сегодня [Материал]
0

Якщо повертав з проспекта Мира на Перемоги в сторону центра, то там по правій стороні дерева погана видимість і пішохода не сильно видно поки він не ступить на проїжджу частину.
Ось фото цього переходу влітку
https://goo.su/1Wq1
danza
4 Светлана (danza)   • 12:29:51, Сегодня [Материал]
+2

Сколько еще ДТП с участием мотоциклов и скутеров должно случиться, чтобы власть наконец-то обратила внимание на беспредел, который они устраивают на улицах города - езда без глушителей, на одном заднем колесе, превышение скоростного режима...
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 12:44:05, Сегодня [Материал]
0

На рахунок їзди без глушників, то кажуть в законодавстві немає ніяких обмежень по гучності вихлопа. Так що їм зараз поліція пред'явити нічого не може. Тому тут питання до народних депутатів та їх виборців, які не змушують шевелитись своїх обранців.
Детальніше тут
https://youtu.be/FcvlY6xMZcY?t=635
Marine
6 Руслана (Marine)   • 15:16:04, Сегодня [Материал]
0

Тот пешеходный переход совсем убрать нужно и поставить забор. Очень опасно переходить в том месте.
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