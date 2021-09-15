Лихач на мотоцикле устроил ДТП в Житомире: момент аварии попал на видео

В Житомире на улице Жуйко разбился мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 сентября. Об этом сообщил Городской информационный центр
.
"Вчера 14 сентября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 19:20 по ул. Жуйко"
, - говорится в сообщении.
На видео с камер наблюдения видно, что мотоциклист двигался по улице Жуйко в направлении города. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.
Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в первую городскую больницу. Сейчас его состояние средней тяжести.