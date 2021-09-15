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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 15 » 10:19:30

Лихач на мотоцикле устроил ДТП в Житомире: момент аварии попал на видео

Сегодня, 10:19:30 1437 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лихач на мотоцикле устроил ДТП в Житомире: момент аварии попал на видео

 В Житомире на улице Жуйко разбился мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 сентября. Об этом сообщил Городской информационный центр.

"Вчера 14 сентября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 19:20 по ул. Жуйко", - говорится в сообщении.

На видео с камер наблюдения видно, что мотоциклист двигался по улице Жуйко в направлении города. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в первую городскую больницу. Сейчас его состояние средней тяжести.

 
Тэги: дтп, Житомир, мотоциклист
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:23:14, Сегодня [Материал]

На таких мостах не мешало бы ставить бетонные отбойники.
forsazh
2 Евгений (forsazh)   • 15:31:46, Сегодня [Материал]

Камеру повесят, и все будут как на Чудновском мосту, 40, макс 50 )))
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 18:23:14, Сегодня [Материал]

Плохо, что средней тяжести. Оклимается - опять сядет за руль. Надо так, чтобы уже не мог.
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