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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Август » 21 » 10:46:29

Бойцы житомирской 95-й провели учения на скалах в Денишах. ФОТО

Сегодня, 10:58:29 753 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бойцы житомирской 95-й провели учения на скалах в Денишах. ФОТО

 Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на скалах в Денишах провели занятия по горной подготовке. Об этом в Facebook информирует Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Горная подготовка - важный элемент в современной войне. Ведь альпинистские навыки могут пригодиться не только в горах, но и в плотной городской застройке, в урбанизированной местности и промышленных районах Донбасса", - объясняют военные.

Военнослужащие преодолевали переправу, а также отрабатывали элементы скоростного спуска по веревке на крутых и отвесных склонах, известный среди альпинистов как "спуск дюльфером".

В ходе занятия личный состав также отрабатывал спуски снаряжения, оказание первой помощи, спуск и эвакуацию условно раненых собратьев.







ФОТО: ДШВ
Тэги: дшв, Дениши, десантники, скалы
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