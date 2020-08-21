Бойцы житомирской 95-й провели учения на скалах в Денишах. ФОТО

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на скалах в Денишах провели занятия по горной подготовке. Об этом в Facebook
информирует Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Горная подготовка - важный элемент в современной войне. Ведь альпинистские навыки могут пригодиться не только в горах, но и в плотной городской застройке, в урбанизированной местности и промышленных районах Донбасса"
, - объясняют военные.
Военнослужащие преодолевали переправу, а также отрабатывали элементы скоростного спуска по веревке на крутых и отвесных склонах, известный среди альпинистов как "спуск дюльфером".
В ходе занятия личный состав также отрабатывал спуски снаряжения, оказание первой помощи, спуск и эвакуацию условно раненых собратьев.
ФОТО: ДШВ