25 многодетных матерей из Житомирской области получили государственные награды. ФОТО

В Житомирской облгосадминистрации прошла церемония награждения жительниц области, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня».
Награды вручали женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
В торжествах приняли участие председатель ОГА Виталий Бунечко, его заместитель и несколько руководителей РГА из Житомирщины.
В соответствии с Указом Президента Украины № 170 почетного звания «Мать-героиня» удостоились 25 матерей области, 7 из них – из Емильчинского района.
Матери-героини
- Войцеховская Наталья Владимировна, мать пятерых детей (с. Радичи Емильчинского района)
- Гордиенко Ирина Леонидовна, мать шестерых детей (с. Рясное Емильчинского района)
- Горобец Ольга Юрьевна, мать шестерых детей (пгт Брусилов)
- Горошко Ольга Федоровна, мать пятерых детей (с. Йосиповка Малинского района)
- Денега Альбина Дусмуратовна, мать шестерых детей (с. Зарубинцы Андрушевского района)
- Денисова Елена Анатольевна, мать пятерых детей (с. Залесье Народичского района)
- Дитковская Руслана Францевна, мать пятерых детей (г. Коростышев)
- Дмитренко Наталья Владимировна, мать шестерых детей (с. Подлубы Емильчинского района)
- Касянчук Наталья Васильевна, мать семерых детей (г. Коростышев)
- Кизюк Наталья Ивановна, мать шестерых детей (с. Варваровка Новоград-Волынского района)
- Козлюк Елена Андреевна, мать пятерых детей (пгт Черняхов)
- Коминар Людмила Дмитриевна, мать пятерых детей (с. Болотница Народичского района)
- Котляр Елена Ивановна, мать семерых детей (пгт Чоповичи Малинского района)
- Кришевич Галина Аркадьевна, мать пятерых детей (г. Коростышев)
- Мельник Лариса Владимировна, мать шестерых детей (с. Молочки Чудновского района)
- Новак Валентина Викторовна, мать пятерых детей (с. Рудня Олевского района)
- Островская Анастасия Ивановна, мать шестерых детей (с. Королевка Емильчинского района)
- Радчук Оксана Сергеевна, мать пятерых детей (пгт Городница Новоград-Волынского района)
- Руденька Лидия Андреевна, мать шестерых детей (с. Высокое Черняховского района)
- Серпутько Светлана Васильевна, мать пятерых детей (с. Подлубы Емильчинского района)
- Тарасенко Оксана Александровна, мать шестерых детей (с. Юрьевка Малинского района)
- Терещук Людмила Борисовна, мать шестерых детей (с. Рясное Емильчинского района)
- Тукайло Оксана Антоновна, мать шестерых детей (с. Березники Емильчинского района)
- Шахбазян Анжела Владимировна, мать пятерых детей (пгт Хорошев)
- Яковчук Валентина Павловна, мать пятерых детей (с. Великая Хайча Овручского района)
ФОТО: ОДА