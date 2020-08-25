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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 25 » 08:34:27

25 многодетных матерей из Житомирской области получили государственные награды. ФОТО

Вчера, 08:54:27 1222 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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25 многодетных матерей из Житомирской области получили государственные награды. ФОТО

 В Житомирской облгосадминистрации прошла церемония награждения жительниц области, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня».

Награды вручали женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

В торжествах приняли участие председатель ОГА Виталий Бунечко, его заместитель и несколько руководителей РГА из Житомирщины.

В соответствии с Указом Президента Украины № 170 почетного звания «Мать-героиня» удостоились 25 матерей области, 7 из них – из Емильчинского района.
 

Матери-героини

 
  • Войцеховская Наталья Владимировна, мать пятерых детей (с. Радичи Емильчинского района)
  • Гордиенко Ирина Леонидовна, мать шестерых детей (с. Рясное Емильчинского района)
  • Горобец Ольга Юрьевна, мать шестерых детей (пгт Брусилов)
  • Горошко Ольга Федоровна, мать пятерых детей (с. Йосиповка Малинского района)
  • Денега Альбина Дусмуратовна, мать шестерых детей (с. Зарубинцы Андрушевского района)
  • Денисова Елена Анатольевна, мать пятерых детей (с. Залесье Народичского района)
  • Дитковская Руслана Францевна, мать пятерых детей (г. Коростышев)
  • Дмитренко Наталья Владимировна, мать шестерых детей (с. Подлубы Емильчинского района)
  • Касянчук Наталья Васильевна, мать семерых детей (г. Коростышев)
  • Кизюк Наталья Ивановна, мать шестерых детей (с. Варваровка Новоград-Волынского района)
  • Козлюк Елена Андреевна, мать пятерых детей (пгт Черняхов)
  • Коминар Людмила Дмитриевна, мать пятерых детей (с. Болотница Народичского района)
  • Котляр Елена Ивановна, мать семерых детей (пгт Чоповичи Малинского района)
  • Кришевич Галина Аркадьевна, мать пятерых детей (г. Коростышев)
  • Мельник Лариса Владимировна, мать шестерых детей (с. Молочки Чудновского района)
  • Новак Валентина Викторовна, мать пятерых детей (с. Рудня Олевского района)
  • Островская Анастасия Ивановна, мать шестерых детей (с. Королевка Емильчинского района)
  • Радчук Оксана Сергеевна, мать пятерых детей (пгт Городница Новоград-Волынского района)
  • Руденька Лидия Андреевна, мать шестерых детей (с. Высокое Черняховского района)
  • Серпутько Светлана Васильевна, мать пятерых детей (с. Подлубы Емильчинского района)
  • Тарасенко Оксана Александровна, мать шестерых детей (с. Юрьевка Малинского района)
  • Терещук Людмила Борисовна, мать шестерых детей (с. Рясное Емильчинского района)
  • Тукайло Оксана Антоновна, мать шестерых детей (с. Березники Емильчинского района)
  • Шахбазян Анжела Владимировна, мать пятерых детей (пгт Хорошев)
  • Яковчук Валентина Павловна, мать пятерых детей (с. Великая Хайча Овручского района)



















ФОТО: ОДА
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 10:16:39, Вчера [Материал]
-1

А маски где? Мать-героине не страшен карантин? А кроме медалек денег дали хоть? Шо, по 2 рубля?
Рашатумбай
2 Александр (Рашатумбай)   • 13:55:16, Вчера [Материал]
0

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