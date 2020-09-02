Фестиваль дерунов из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год

Международный фестиваль дерунов в Коростене, который традиционно проводили в сентябре, перенесли на следующий год из-за пандемии COVID-19. Об этом 2 сентября сообщили на сайте Коростенского городского совета
.
"В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19 в этом году XII Международный фестиваль дерунов празднуем дома и в кругу друзей"
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что торжественных массовых мероприятий, которые обычно проходили в Древлянском парке, не будет.
XIII фестиваль дерунов планируют провести 11 сентября 2021 года.
По состоянию на 2 сентября
в Житомирской области подтверждено 3 442 случая COVID-19, 1 944 человека выздоровели, 68 умерли.
країна в 4 рази менша за нашу, смертність у нас +- однакова.
Про карантин и масочки тамошние негры даже не слышали....
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