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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 2 » 12:51:04

Фестиваль дерунов из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год

Сегодня, 13:07:04 490 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фестиваль дерунов из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год

 Международный фестиваль дерунов в Коростене, который традиционно проводили в сентябре, перенесли на следующий год из-за пандемии COVID-19. Об этом 2 сентября сообщили на сайте Коростенского городского совета.

"В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19 в этом году XII Международный фестиваль дерунов празднуем дома и в кругу друзей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественных массовых мероприятий, которые обычно проходили в Древлянском парке, не будет.

XIII фестиваль дерунов планируют провести 11 сентября 2021 года.

По состоянию на 2 сентября в Житомирской области подтверждено 3 442 случая COVID-19, 1 944 человека выздоровели, 68 умерли.
Тэги: Коростень, фестиваль дерунов, деруны, пандемия
Комментариев: 6
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:10:31, Сегодня [Материал]
+1

Не перенесли, а відмінили в цьому році.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:13, Сегодня [Материал]
0

Вот в Белоруссии ни одного умершего от короновируса. Как получилось что у нас в Житомире все без исключения чиновники и врачи переболели? Кстати и ни один врач не крякнул. Как такое возможно?
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 16:42:02, Сегодня [Материал]
0

офіційно 691 летальний випадок: https://goo.su/20ur
країна в 4 рази менша за нашу, смертність у нас +- однакова.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:01:13, Сегодня [Материал]
+1

в Сомали на 15 лямов населения 98 трупов от ковидлы. Смертность на порядок (в 10 раз) меньше, чем на Украине.
Про карантин и масочки тамошние негры даже не слышали....
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:28:20, Сегодня [Материал]
0

НА 3. Повторяю ни одног врача умершого в Украине нету от короновируса.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:35:23, Сегодня [Материал]
0

Як називається людина яка постійно бреше? Пі..дун чи Коцюбко? Чи це одне й те саме?
https://health.24tv.ua/ru/v_ukraine_788_medikov_zaboleli_koronavirusom_n1327331
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