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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Август » 6 » 08:58:22

Фестиваль дерунов возвращается! Масштабный праздник состоится в Коростене 4 сентября

Сегодня, 08:58:22 336 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фестиваль дерунов возвращается! Масштабный праздник состоится в Коростене 4 сентября

 После годичного перерыва в Коростене состоится известный на всю страну Фестиваль дерунов. Праздник планируют провести в Древлянском парке 4 сентября. Об этом сообщается на сайте Коростенского городского совета.

Традиционно фестиваль проводился во вторую субботу сентября, но в этом году организаторы решили сделать его чуть раньше из-за неутешительных прогнозов карантинных ограничений, передает "Суспільне".
 

"Фестиваль дерунов пройдет в тринадцатый раз, а поэтому решили из-за такой ​​магической цифры (13 - ред.) добавить что-то таинственное в комплекс фестивальных мероприятий, - говорит Наталья Чижевская, заместитель Коростенского городского головы. - Главная цель - поднять людям настроение, ведь лозунгом фестиваля является: "Хорошее настроение способствует хорошему здоровью".


В этом году впервые фестиваль будут проводить в составе новосозданной объединенной территориальной громады, которая является одной из крупнейших в Украине.
 

"Сейчас ведутся переговоры со спонсорами, от которых зависит бюджет проведения фестиваля, - говорит Наталья Чижевская. - Все-такие традиционные мероприятия остаются: мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов, Всеукраинский фестиваль-конкурс "Играй, гармонь!". Можно будет продегустировать различные сорта и варианты дерунов и путем голосования выбрать победителя самого вкусного деруна года".


В меню фестиваля: полесские блюда; деруны украинские, заморские и с выкрутасами; мастер-класс по приготовлению дерунов от коростенского мэра, а также дегустации других блюд и напитков.
 

"Фестиваль снова порадует жителей громады и гостей города вкусными дерунами и древлянским гостеприимством", - отметила заместитель мэра Коростеня.


Напомним, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль не проводился.
Тэги: фестиваль дерунов, деруны, Коростень
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 11:12:08, Сегодня [Материал]

А то что В Украине через две недели ожидают новую вспышку коронавируса — прогноз KSE. Или же бабло побеждает здравый смысл???
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