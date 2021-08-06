Фестиваль дерунов возвращается! Масштабный праздник состоится в Коростене 4 сентября

"Фестиваль дерунов пройдет в тринадцатый раз, а поэтому решили из-за такой ​​магической цифры (13 - ред.) добавить что-то таинственное в комплекс фестивальных мероприятий, - говорит Наталья Чижевская, заместитель Коростенского городского головы. - Главная цель - поднять людям настроение, ведь лозунгом фестиваля является: "Хорошее настроение способствует хорошему здоровью".

"Сейчас ведутся переговоры со спонсорами, от которых зависит бюджет проведения фестиваля, - говорит Наталья Чижевская. - Все-такие традиционные мероприятия остаются: мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов, Всеукраинский фестиваль-конкурс "Играй, гармонь!". Можно будет продегустировать различные сорта и варианты дерунов и путем голосования выбрать победителя самого вкусного деруна года".

"Фестиваль снова порадует жителей громады и гостей города вкусными дерунами и древлянским гостеприимством", - отметила заместитель мэра Коростеня.