Снос здания в Житомире едва не закончился трагедией: стена рухнула на прохожих. ВИДЕО

В центре Житомира на улице Кочерги проводят демонтаж здания бывшей вечерней школы. Во время выполнения работ едва не произошла трагедия.
4 сентября в Facebook пользователь Ruslan Sorin
опубликовал видео, на котором видно, как во время сноса от здания откололась целая стена и рухнула на землю. В это время рядом проходили люди.
От серьезных травм или даже смерти их спасла деревянная ограда, которая не дала обломкам вылететь на дорогу.
Напомним, тендер на демонтаж
здания выиграл ФЛП Козлюк Руслан Викторович. За это ему заплатят 689 тыс. 999 грн без НДС.