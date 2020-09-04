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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 4 » 14:04:38

Снос здания в Житомире едва не закончился трагедией: стена рухнула на прохожих. ВИДЕО

Сегодня, 14:21:12 2527 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снос здания в Житомире едва не закончился трагедией: стена рухнула на прохожих. ВИДЕО

 В центре Житомира на улице Кочерги проводят демонтаж здания бывшей вечерней школы. Во время выполнения работ едва не произошла трагедия.

4 сентября в Facebook пользователь Ruslan Sorin опубликовал видео, на котором видно, как во время сноса от здания откололась целая стена и рухнула на землю. В это время рядом проходили люди.

От серьезных травм или даже смерти их спасла деревянная ограда, которая не дала обломкам вылететь на дорогу.

Напомним, тендер на демонтаж здания выиграл ФЛП Козлюк Руслан Викторович. За это ему заплатят 689 тыс. 999 грн без НДС.

Тэги: Демонтаж, Житомир, снос
Комментариев: 5
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 15:23:44, Сегодня [Материал]
+6

Заставь дурака Богу молиться...Все как обычно-через сраку...
Marine
2 Руслана (Marine)   • 15:28:26, Сегодня [Материал]
+4

Идиоты...
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:47:03, Сегодня [Материал]
0

Главное - 700 тыс, остальное неважно.
Karab
4 Сергей (Karab)   • 16:02:23, Сегодня [Материал]
+3

Сегодня проезжал мимо и видел как эта стена свисала в сторону дороги. Уже ждал новостей как она рухнет, спасибо, что все закончилось без жертв.
bda
5 ДДД (bda)   • 16:43:17, Сегодня [Материал]
+3

Вот, блин, КОЗЛЮК Руслан Викторович!!!
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