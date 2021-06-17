Аварийное здание рядом с Житомирским коллегиумом демонтируют

В коммунальную собственность приняли аварийное здание, находящееся на ул. Ивана Мазепы, 18 рядом с городским коллегиумом. Такое решение приняли 17 июня депутаты на очередной сессии городского совета
.
Административное здание общей площадью 1717,86 кв. м. уже длительное время находится в крайне аварийном состоянии. Владельцем этого объекта ранее были Государственная фискальная служба Украины и Министерство финансов Украины.
В апреле 2021 года комиссия из представителей Житомирского городского коллегиума, департамента образования, юридического департамента, управления государственного архитектурно-строительного контроля и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета провела визуальное обследование административного здания.
По результатам обследования составлен акт. Выводы комиссии - административное здание на ул. Ивана Мазепы, 18, находится в крайне аварийном состоянии, что может привести к травмированию и гибели людей и разрушению здания коллегиума.
"Демонтаж аварийного здания является единственным способом предотвращения негативных последствий, учитывая его непригодность к дальнейшему использованию по назначению, нецелесообразностью проведения капитального ремонта и экономической нецелесообразностью его восстановления"
, - отметили в городском совете.
Фото: 20 хвилин