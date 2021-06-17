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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 17 » 10:29:58

Аварийное здание рядом с Житомирским коллегиумом демонтируют

Сегодня, 10:29:58 315 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аварийное здание рядом с Житомирским коллегиумом демонтируют

 В коммунальную собственность приняли аварийное здание, находящееся на ул. Ивана Мазепы, 18 рядом с городским коллегиумом. Такое решение приняли 17 июня депутаты на очередной сессии городского совета.

Административное здание общей площадью 1717,86 кв. м. уже длительное время находится в крайне аварийном состоянии. Владельцем этого объекта ранее были Государственная фискальная служба Украины и Министерство финансов Украины.

В апреле 2021 года комиссия из представителей Житомирского городского коллегиума, департамента образования, юридического департамента, управления государственного архитектурно-строительного контроля и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета провела визуальное обследование административного здания.

По результатам обследования составлен акт. Выводы комиссии - административное здание на ул. Ивана Мазепы, 18, находится в крайне аварийном состоянии, что может привести к травмированию и гибели людей и разрушению здания коллегиума.

"Демонтаж аварийного здания является единственным способом предотвращения негативных последствий, учитывая его непригодность к дальнейшему использованию по назначению, нецелесообразностью проведения капитального ремонта и экономической нецелесообразностью его восстановления", - отметили в городском совете.


Фото: 20 хвилин

Тэги: снос, аварийное здание, Житомир, Демонтаж
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