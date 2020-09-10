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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 10 » 13:46:55

Спрятали среди подсолнухов: аэроразведка обнаружила в Житомирской области плантацию конопли. ФОТО

Сегодня, 14:15:55 790 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спрятали среди подсолнухов: аэроразведка обнаружила в Житомирской области плантацию конопли. ФОТО

 В Бердичевском районе Житомирской области в поле подсолнухов нашли конопляную плантацию. Выявили незаконные посевы с помощью аэроразведывательной техники.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"По результатам осмотра на одном из полей среди подсолнухов были обнаружены грядки более 100 метров каждая с растениями, внешне похожими на коноплю. Дальнейшая проверка показала, что наркосодержащее зелье было соответственно обработано и ухожено. Кое-где уже был собран и "урожай": сырье высушивалось на солнце просто между грядок запрещенных насаждений", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Житомирской области ДБН НПУ Вадим Савчук.




Полицейские ликвидировали более 3000 конопляных растений и иъзясли с поля до 8 килограммов высушенного зелья.

Установлено, что земельный участок принадлежит одному из сельскохозяйственных обществ соседней области. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают причастных к противоправной деятельности.



Тэги: Житомирщина, поле, Конопля
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