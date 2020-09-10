Спрятали среди подсолнухов: аэроразведка обнаружила в Житомирской области плантацию конопли. ФОТО

В Бердичевском районе Житомирской области в поле подсолнухов нашли конопляную плантацию. Выявили незаконные посевы с помощью аэроразведывательной техники.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"По результатам осмотра на одном из полей среди подсолнухов были обнаружены грядки более 100 метров каждая с растениями, внешне похожими на коноплю. Дальнейшая проверка показала, что наркосодержащее зелье было соответственно обработано и ухожено. Кое-где уже был собран и "урожай": сырье высушивалось на солнце просто между грядок запрещенных насаждений", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Житомирской области ДБН НПУ Вадим Савчук.
Полицейские ликвидировали более 3000 конопляных растений и иъзясли с поля до 8 килограммов высушенного зелья.
Установлено, что земельный участок принадлежит одному из сельскохозяйственных обществ соседней области. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают причастных к противоправной деятельности.