Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Молодой фермер выращивал на Житомирщине элитную коноплю: полиция изъяла «урожай» на полмиллиона гривен - 14 Сентября 2021