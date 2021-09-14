Молодой фермер выращивал на Житомирщине элитную коноплю: полиция изъяла «урожай» на полмиллиона гривен

В селе на Житомирщине 26-летний мужчина создал подпольную плантацию, на которой выращивал элитные сорта конопли. Во время обысков полицейские изъяли у "фермера" наркозелья на полмиллиона гривен.
"Оперативники областного Управления по борьбе с наркопреступностью, проверяя информацию о покупателях одного из специализированных интернет-магазинов, вышли на их постоянного клиента на Житомирщине. 26-летний молодой человек заказывал и получал элитные сорта конопли"
, - информирует полиция Житомирской области
.
По месту жительства мужчины в с. Ялцовка правоохранители провели санкционированный обыск.
"В результате и в теплице, и на приусадебном участке, были обнаружены насаждения конопли - всего 149 растений", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в области Вадим Савчук.
Еще около 3 кг каннабиса, а также другие свидетельства противоправной деятельности, полицейские изъяли из дома.
Ранее 26-летний хозяин наркопосевов в поле зрения правоохранителей не попадал. Ныне за такую деятельность ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Фото: полиция