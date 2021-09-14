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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 14 » 08:56:55

Молодой фермер выращивал на Житомирщине элитную коноплю: полиция изъяла «урожай» на полмиллиона гривен

Сегодня, 08:56:55 520 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Молодой фермер выращивал на Житомирщине элитную коноплю: полиция изъяла «урожай» на полмиллиона гривен

 В селе на Житомирщине 26-летний мужчина создал подпольную плантацию, на которой выращивал элитные сорта конопли. Во время обысков полицейские изъяли у "фермера" наркозелья на полмиллиона гривен.

"Оперативники областного Управления по борьбе с наркопреступностью, проверяя информацию о покупателях одного из специализированных интернет-магазинов, вышли на их постоянного клиента на Житомирщине. 26-летний молодой человек заказывал и получал элитные сорта конопли", - информирует полиция Житомирской области.

По месту жительства мужчины в с. Ялцовка правоохранители провели санкционированный обыск.
 

"В результате и в теплице, и на приусадебном участке, были обнаружены насаждения конопли - всего 149 растений", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в области Вадим Савчук.


Еще около 3 кг каннабиса, а также другие свидетельства противоправной деятельности, полицейские изъяли из дома.

Ранее 26-летний хозяин наркопосевов в поле зрения правоохранителей не попадал. Ныне за такую ​​деятельность ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.





Фото: полиция
Тэги: фермер, Конопля, Житомирщина
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:37:32, Сегодня [Материал]

где она элитная?
дичка беспонтовая и никакой агротехники....
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